'Ajax neemt geen risico en laat doelwit extra testen ondergaan'
Simon Adingra zal vandaag extra medische testen ondergaan. Dat meldt Anthony Joseph van Sky Sports.
Ajax is al akkoord met Sunderland over een huurdeal. De vleugelaanvaller zal normaal gesproken voor één seizoen gehuurd worden en kan daarna definitief de overstap naar Amsterdam maken.
Dinsdag werd Adingra al medisch gekeurd door Ajax, maar volgens Joseph zal de international van Ivoorkust vandaag nog extra medische testen ondergaan. Beide clubs verwachten geen problemen en denken de deal ruim voor de deadline vanavond af te ronden.
'Ajax neemt geen risico en laat doelwit extra testen ondergaan'
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