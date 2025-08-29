AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax neemt gok met McConnell: "Ongeveer anderhalf miljoen euro"

Niek
James McConnell met Liverpool in de FA Cup
James McConnell met Liverpool in de FA Cup Foto: © Pro Shots

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en Freek Jansen zag dat de technisch directeur onlangs naast de komst van Edson Alvarez greep. Daardoor kwam Liverpool-talent James McConnell in beeld als nieuwe 'nummer 6' in de ploeg van trainer John Heitinga. 

"Ajax kent een zomer van realisme waarin het allerlei financiële hoofdpijndossiers uit het verleden moet wegwerken", schrijft hij op de website van VI. "In dat beleid past niet de keuze voor een controlerende middenvelder voor naar verluidt minimaal zes miljoen euro op huurbasis voor een seizoen, zonder optie tot koop. Met McConnell kwam Ajax uit bij een totaal andere type, met ook een totaal ander financieel plaatje, ongeveer een kwart van de prijs voor Álvarez."

"Voor ongeveer anderhalf miljoen euro speelt het twintigjarige talent dit seizoen op huurbasis voor Ajax", verklapt Jansen. "De speler komt, net als doelman Vitezslav Jaros, uit de koker van John Heitinga, die vorig seizoen bovenal op het trainingsveld met de talentvolle Engelsman werkte. De technische beleidsbepalers, Alex Kroes en Marijn Beuker, samen met Kelvin de Lang en op de achtergrond Danny Blind, gingen verder aan de slag met McConnell. Ze bekeken de beelden, deden verder navraag en het leverde groen licht op", blikt hij terug. 

"Het contrast is groot, met Henderson en Álvarez, maar toch zijn de beleidsbepalers ervan overtuigd dat McConnell als voetballende 6 van toegevoegde waarde kan zijn", constateert Jansen. "Heitinga maakte dagelijks mee dat het talent fysiek sterk in elkaar steekt, dat hij voetballend zeker potentie heeft, alleen zijn de ervaringen op basis van wedstrijdmomenten voor iedereen nog veel te schaars. Het is in dat kader een gok en tegelijkertijd passend bij de huidige plek van Ajax in de voetbalketen", besluit de verslaggever realistisch. 

Zet in op Ajax tegen FC Volendam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Rick Kruys

Rick Kruys klaar voor thuisduel tegen Ajax: "Dan hebben we kans"

0
Kenneth Taylor

'Ajax laat vraagprijs voor Taylor zakken na nieuwe interesse'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

0
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd