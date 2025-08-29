Ajax neemt gok met McConnell: "Ongeveer anderhalf miljoen euro"

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en Freek Jansen zag dat de technisch directeur onlangs naast de komst van Edson Alvarez greep. Daardoor kwam Liverpool-talent James McConnell in beeld als nieuwe 'nummer 6' in de ploeg van trainer John Heitinga.

"Ajax kent een zomer van realisme waarin het allerlei financiële hoofdpijndossiers uit het verleden moet wegwerken", schrijft hij op de website van VI. "In dat beleid past niet de keuze voor een controlerende middenvelder voor naar verluidt minimaal zes miljoen euro op huurbasis voor een seizoen, zonder optie tot koop. Met McConnell kwam Ajax uit bij een totaal andere type, met ook een totaal ander financieel plaatje, ongeveer een kwart van de prijs voor Álvarez."

"Voor ongeveer anderhalf miljoen euro speelt het twintigjarige talent dit seizoen op huurbasis voor Ajax", verklapt Jansen. "De speler komt, net als doelman Vitezslav Jaros, uit de koker van John Heitinga, die vorig seizoen bovenal op het trainingsveld met de talentvolle Engelsman werkte. De technische beleidsbepalers, Alex Kroes en Marijn Beuker, samen met Kelvin de Lang en op de achtergrond Danny Blind, gingen verder aan de slag met McConnell. Ze bekeken de beelden, deden verder navraag en het leverde groen licht op", blikt hij terug.

"Het contrast is groot, met Henderson en Álvarez, maar toch zijn de beleidsbepalers ervan overtuigd dat McConnell als voetballende 6 van toegevoegde waarde kan zijn", constateert Jansen. "Heitinga maakte dagelijks mee dat het talent fysiek sterk in elkaar steekt, dat hij voetballend zeker potentie heeft, alleen zijn de ervaringen op basis van wedstrijdmomenten voor iedereen nog veel te schaars. Het is in dat kader een gok en tegelijkertijd passend bij de huidige plek van Ajax in de voetbalketen", besluit de verslaggever realistisch.