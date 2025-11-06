Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax neemt na ontslag van Heitinga ook afscheid van twee assistenten

Amber
bron: De Telegraaf
Marcel Keizer, John Heitinga en Urby Emanuelson
Marcel Keizer, John Heitinga en Urby Emanuelson Foto: © Pro Shots

In navolging van John Heitinga nemen ook assistenten Marcel Keizer en Frank Peereboom afscheid van Ajax. Urby Emanuelson blijft daarentegen wel behouden voor de club, meldt De Telegraaf.

Peereboom was al jarenlang op verschillende manieren actief binnen Ajax en begon het seizoen als assistent van Heitinga. Na de komst van Fred Grim verloor hij zijn plek op de bank en richtte hij zich vooral op analyses. Nu volgt alsnog zijn vertrek uit Amsterdam.

Emanuelson, die afgelopen zomer aan de technische staf werd toegevoegd, blijft wél aan. Samen met Grim neemt hij voorlopig de leiding over de hoofdmacht, totdat Ajax een nieuwe hoofdtrainer heeft aangesteld.

Gerelateerd:
Erik ten Hag

'Ajax richt alle pijlen op Ten Hag, eerste gesprek was positief'

0
Hans Vanaken

Ajax wilde Hans Vanaken halen: "Tussen de 20 en 25 miljoen euro"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd