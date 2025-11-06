Ajax neemt na ontslag van Heitinga ook afscheid van twee assistenten

In navolging van John Heitinga nemen ook assistenten Marcel Keizer en Frank Peereboom afscheid van Ajax. Urby Emanuelson blijft daarentegen wel behouden voor de club, meldt De Telegraaf .

Peereboom was al jarenlang op verschillende manieren actief binnen Ajax en begon het seizoen als assistent van Heitinga. Na de komst van Fred Grim verloor hij zijn plek op de bank en richtte hij zich vooral op analyses. Nu volgt alsnog zijn vertrek uit Amsterdam.

Emanuelson, die afgelopen zomer aan de technische staf werd toegevoegd, blijft wél aan. Samen met Grim neemt hij voorlopig de leiding over de hoofdmacht, totdat Ajax een nieuwe hoofdtrainer heeft aangesteld.