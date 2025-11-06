Ajax transfergeruchten en nieuws
Ajax neemt na ontslag van Heitinga ook afscheid van twee assistenten
Marcel Keizer, John Heitinga en Urby Emanuelson Foto: © Pro Shots
In navolging van John Heitinga nemen ook assistenten Marcel Keizer en Frank Peereboom afscheid van Ajax. Urby Emanuelson blijft daarentegen wel behouden voor de club, meldt De Telegraaf.
Peereboom was al jarenlang op verschillende manieren actief binnen Ajax en begon het seizoen als assistent van Heitinga. Na de komst van Fred Grim verloor hij zijn plek op de bank en richtte hij zich vooral op analyses. Nu volgt alsnog zijn vertrek uit Amsterdam.
Emanuelson, die afgelopen zomer aan de technische staf werd toegevoegd, blijft wél aan. Samen met Grim neemt hij voorlopig de leiding over de hoofdmacht, totdat Ajax een nieuwe hoofdtrainer heeft aangesteld.
Laatste nieuws
Heitinga ontslagen: "Zo slecht was het spel niet tegen Galatasaray"
Jan van Halst kritisch op Ajax: "Het lijkt wel het gemeentehuis"
Farioli baalt nog steeds: "Ik had Ajax de titel willen geven"
Ajax neemt na ontslag van Heitinga ook afscheid van twee assistenten
FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"
'Ajax richt alle pijlen op Ten Hag, eerste gesprek was positief'
Ajax wilde Hans Vanaken halen: "Tussen de 20 en 25 miljoen euro"
Alex Kroes duidelijk: "Hadden het ons heel anders voorgesteld"
Kroes stelt positie ter beschikking: "Dan draag ik het over"
OFFICIEEL | John Heitinga ontslagen als hoofdtrainer bij Ajax
Meer nieuws
Politie deelt heftige details na duel Ajax: "Steward mishandeld"
Belgen plagen Ajax na heldenrol Forbs: "Kan hij enkel lopen?"
'Ajax krijgt jeugdinternational van Westerlo getipt als linksback'
John Heitinga maakt statement: "Ik zal zelf nooit vertrekken"
'Terugkeer Ten Hag naar Ajax blijkt toch verder weg dan gedacht'
Klaassen :"Of Pietje nu cement neerzet of Klaasje ramen timmert"
VIDEO | 'Turkse supporters in thuisvak bij Ajax massaal verjaagd'
"Aanknopingspunten van Heitinga bij Ajax zijn een fata morgana"
Heitinga: "Er was een wens om op die plek een speler te halen"
John Heitinga hoopvol: "Moet je vasthouden aan de goede dingen"
Ouder nieuws
Duidelijkheid rondom ongeregeldheden: 'Acht Turken aangehouden'
Heitinga ziet gemis in bij Ajax: "Die hadden we moeten halen"
Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"
'Ajax sprak al voor het duel met Galatasaray met Erik ten Hag'
Mulder hard: "Elke speler van Galatasaray is beter dan van Ajax"
René van der Gijp ziet Ajax-misser: "Die hadden ze moeten kopen"
Klaassen ziet wat positiefs: "Dan komen de uitslagen vanzelf"
'Gloukh kan belofte niet inlossen': "Aanvankelijk op andere positie"
Driessen hard over Ajax: "Ze kunnen zich niet langer verschuilen"
Jans over voormalig Ajax-coach: "Weet niet of hij wijn drinkt"
Video’s
FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"
Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"
"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"
Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"
Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"
Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"
Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"
0 reacties