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Ajax neemt 'onverantwoorde risico's': "Dan ben je nóg verder van huis"

Rik Engelbertink
bron: Het Parool
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax loopt met het binnenhalen van buitenlandse voetballers voor vele miljoenen een groot financieel risico. Dat schetst Het Parool zaterdagochtend, dat meent dat meestrijden om de titel dit seizoen van cruciaal belang zal zijn. 

Marcos Leonardo, Caio Henrique, Daley Blind, Julian Brandt, Marc ter Stegen en Tolu Arokodare kwamen al naar Amsterdam. Sean Steur vertrok echter naar Newcastle United, waardoor Ajax qua transferbalans 'gewoon' zes miljoen in het groen staat.

"De vraag is wel: kan het financieel uit?", vraagt het Parool zich echter toch af. "Immers, nog maar anderhalf jaar geleden verkondigde algemeen directeur Menno Geelen een koerswijziging, die werd herbevestigd op de aandeelhoudersvergadering van november 2025: Ajax heeft afscheid genomen van het bedrijfsmodel dat is gebaseerd op deelname aan de Champions League."

"Cruijff heeft in ieder geval met minder beperkingen te maken dan Kroes, waarbij hij uiteraard wel het fiat nodig heeft van financieel directeur Shashi Baboeram Panday. Het mantra ‘eerst verkopen, dan pas kopen’ gaat schijnbaar niet meer op", ziet de krant, die bijvoorbeeld ziet dat Kasper Dolberg nog onder contract staat terwijl Leonardo en Arokodare al gearriveerd zijn.

Cruijff probeert te leunen op spelers met ervaring. "Cruijff mikt op ervaren voetballers die er meteen staan, zonder een lange gewenningsperiode waar de resultaten onder kunnen lijden. De nieuwkomers kunnen de jeugd bovendien bij de hand nemen en het topsportklimaat op de club versterken."

Jos Berden van de website Ajax Financials liet in hetzelfde artikel van Het Parool zijn licht over de situatie schijnen. "Het hangt af van de komende weken. Maar het lijkt er wel op dat er soepeler hoge salarissen worden uitgedeeld." 

Hij meent dat de Amsterdammers dit zijn seizoen op zijn minst tweede zullen moeten worden. "Het risico is dat Ajax geen kampioen wordt en evenmin als nummer twee de voorronden van de Champions League overleeft. Dan is de club financieel verder van huis en mag Cruijffs opvolger de scherven opruimen", besluit Het Parool.

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