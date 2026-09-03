'Ajax neemt opnieuw afscheid: contract talent per direct ontbonden'
Ajax en Eternal Barron gaan per direct uit elkaar. De Amsterdammers hebben volgens VoetbalPrimeur in goed overleg besloten om het contract van de achttienjarige aanvaller te ontbinden. Zijn verbintenis liep oorspronkelijk nog tot medio 2027.
Barron gold de afgelopen jaren als een talent binnen de Amsterdamse jeugdopleiding. Voor dit seizoen lag het plan klaar om hem door te schuiven naar Jong Ajax, maar tijdens de voorbereiding kwam daar al een streep doorheen.
Nog geen twee maanden later is duidelijk geworden dat er voor de aanvaller geen toekomst meer ligt bij Ajax. Door de contractontbinding kan Barron nu transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. Waar hij zijn loopbaan vervolgt, is nog niet bekend.
De rechtspoot speelde sinds de zomer van 2022 in Amsterdam. Ajax nam hem destijds over uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Een officieel debuut voor Jong Ajax of het eerste elftal kwam er uiteindelijk niet.
Afgelopen seizoen speelde Barron zestien wedstrijden. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en één assist.
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