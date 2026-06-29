Ajax maakt vertrek directeur voetbal Marijn Beuker wereldkundig

Beuker werd in december 2023 aangesteld door Ajax en had als rechterhand van Alex Kroes mede de verantwoordelijkheid over het samenstellen van de selectie. Na de komst van Jordi Cruijff richtte Beuker zich vooral op de jeugdopleiding.

De nieuwe Raad van Commissarissen is echter tot de conclusie gekomen niet door te willen met Beuker. Volgens de Telegraaf waren er al maandenlang vraagtekens over het functioneren van de directeur. Zondag werd de knoop doorgehakt en maandagochtend werd het besluit geformaliseerd. De club zal het besluit naar verwachting spoedig zelf ook naar buiten brengen.