Ajax neemt talent over: "Ik ben altijd fan geweest van Ajax"

"Een heel blij gevoel natuurlijk", begint Zachariah bij Ajax Showtime. "Hier werk ik al sinds mijn zesde voor. Dit is echt een droom die uitkomt". Hij liep vier weken stage en pas daarna kreeg hij te horen wat het resultaat was. "Dat was spannend, maar ik had er ook heel veel zin in. Ik heb mijn best gedaan en uiteindelijk hoorde ik dat ik was aangenomen".

"Ik werd gelijk heel goed opgevangen en voelde me snel op mijn gemak", zegt de geboren Ajax-fan. "Ik ben altijd fan geweest van Ajax. Het is mijn droomclub. Ik heb er hard voor gewerkt en nu is het me gelukt om er te komen. Daar ben ik heel blij mee."

Wat kan men van hem verwachten? "Ik ben heel fel, sterk en supersnel. Mijn snelheid gebruik ik vaak. Ik kan links- en rechtsbuiten spelen, maar mijn favoriete positie is spits. Ik hou ervan om in de diepte aangespeeld te worden, want meestal ben ik sneller dan mijn tegenstanders".