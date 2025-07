'Ajax neemt twee Japanse spelers mee naar toernooi in Italië'

Ajax biedt deze week een podium aan Gaku Nawata en Rui Araki om zich te bewijzen bij de hoofdmacht. De twee Japanse talenten zijn door trainer John Heitinga opgenomen in de selectie voor de Como Cup, zo meldt ESPN .

Nawata en Araki zijn op proef bij Ajax en krijgen in de komende dagen de kans om een contract af te dwingen. Volgens ESPN maken ze tot dusver een goede indruk op de technische staf. Beide spelers zijn normaal actief bij Gamba Osaka, de partnerclub van Ajax in Japan. Nawata (18) is een creatieve en technisch sterke aanvallende middenvelder, terwijl de 17-jarige Araki geldt als een veelbelovende doelman.

Ajax speelt donderdag in de halve finale van de Como Cup tegen Celtic. De andere halve finale gaat tussen het Italiaanse Como, de organisator van het toernooi, en het Saoedische Al Ahli. De finale wordt gespeeld op zondag 27 juli; de troostfinale is een dag eerder gepland.