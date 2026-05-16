Ajax niet Europa in? "Een ander voordeel van die vernedering.."
De kans dat de Amsterdammers zich helemaal niet plaatsen voor Europees voetbal komend seizoen is aanwezig. Sportjournalist Mike Verweij maakt de afweging of dit wel of niet gunstig zou zijn voor de wederopbouw van Ajax.
"Na de succesvolle periode onder Erik ten Hag is Ajax een trainerskerkhof gebleken", begint Verweij in De Telegraaf. Elk seizoen werd sinds Ten Hag met een nieuwe coach gestart. Alleen Farioli haalde de eindstreep, maar ook hij brak zijn contract na het mislopen van de titel en vertrok naar FC Porto.
"De nieuwe, nog aan te stellen trainer en Jordi Cruijff wacht een monsterklus", acht Verweij. "Cruijff zal met een grote bezem door de spelersgroep gaan. Michel, de huidige trainer van Girona die op pole position ligt, óf een ander die het stokje overneemt van Garcia, zal zelf zijn weg binnen Ajax moeten vinden."
Volgens Verweij zou het niet eens zo gek zijn als Ajax Europees voetbal zou mislopen. "Het zou de nieuwe roerganger kunnen helpen als het Europaloze Ajax van weekeinde tot weekeinde volledige trainingsweken heeft."
Als voorbeeld haalt hij de Nederlandse ploegen aan die dit jaar in Europa actief waren. "Dat Conference League- of Europa League-wedstrijden op donderdagavond een hinderlijke onderbreking kunnen zijn, ondervonden dit seizoen AZ, Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Feyenoord, die na die midweekse verplichtingen veel punten verspeelden in de Eredivisie", aldus Verweij.
"Een ander voordeel van de vernedering van helemaal geen Europees voetbal ondergaan, zoals in 1990 (door een straf na het staafincident tijdens de wedstrijd tegen Austria Wien) voor het laatst gebeurde, is dat intern eindelijk eens uiterst kritisch naar het recente verleden wordt gekeken en checks and balances in acht worden genomen", besluit hij.
