Lang leek het dit seizoen erop dat Ajax een steenoud record van FC Twente zou breken. Het gaat hier om het record van de minste tegendoelpunten in één Eredivisie-seizoen. Tijdens het seizoen 1971/1972 kreeg FC Twente slechts dertien doelpunten tegen. Ajax bracht dit record even in gevaar, maar sinds de vorige speelronde hebben de Amsterdammers veertien doelpunten geïncasseerd. Een verbetering van het record zit er dit seizoen dus niet in.

Na 23 speelrondes had Ajax pas vijf doelpunten tegen. Als de club deze ratio had doorgezet, dan was het record van FC Twente gebroken. Echter, na deze speelronde raakte eerste doelman Remko Pasveer geblesseerd. Het is wel duidelijk dat Pasveer een belangrijke schakel in het team van Erik ten Hag is, want tijdens zijn afwezigheid werden er immers al negen tegengoals geïncasseerd. Dit gebeurde overigens in slechts vijf wedstrijden. Hierdoor komt Ajax dit seizoen dus op veertien tegendoelpunten en is het record van FC Twente uit het zicht.

Bij Twente zijn ze in elk geval blij dat hun record blijft staan, stelt oud-Twente speler Kees van Ierssel tegenover Tubantia. “Nu het Ajax zelfs met deze ploeg niet is gelukt, geloof ik er inmiddels in dat het nog wel een hele tijd blijft staan. In elk geval tot mijn dood. Misschien wordt het zelfs nooit meer verbroken, want waar zie je nog dat ploegen jarenlang in dezelfde samenstelling spelen?”, stelt Van Ierssel.

Hoewel je het iedereen gunt om zo’n record te behouden, zullen de Ajacieden vooral hopen dat het record volgend jaar door hun club kan worden verbroken.