Ajax niet op Ziggo, maar live op KIJK: "Dat heb ik geregeld"

Chris Woerts maakte op maandagavond bekend dat FC Sion tegen Ajax donderdag te zien is bij KIJK van Ziggo Sport. Voor 4,99 kan men de wedstrijd krijgen. Woerts legt tevens uit waarom Talpa wél Ajax uitzendt, maar niet FC Twente.

"Ik heb geregeld dat we aanstaande donderdag de wereldwijde tv-rechten hebben gekocht, met uitzondering van Zwitserland, om de wedstrijd live uit te zenden", zegt Woerts bij De OranjeZomer. "Op KIJK, het nieuwe platform van Talpa. Daar zijn we heel trots op."

"Wereldwijd. Dus als mensen op de camping zitten in Spanje, Italië of Amerika… Iedereen kan die wedstrijd kopen. Een koopje, 4,99. En dan hoop ik dat het een heel leuke wedstrijd wordt. Het is exclusief, wereldwijd, voor Talpa", vindt hij.

Veelal zijn wedstrijden van Nederlandse aanbieders niet in het buitenland te zien, zoals bij Ziggo normaal eldt. "Dat het wereldwijd is, is een groot voordeel. Want normaal gesproken kan dat niet als je in het buitenland bent. En nu kan iedereen die wedstrijd gewoon zien"