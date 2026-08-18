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Ajax niet op Ziggo, maar live op KIJK: "Dat heb ik geregeld"

Rik Engelbertink
bron: De Oranjezomer
Chris Woerts
Chris Woerts Foto: © Pro Shots

Chris Woerts maakte op maandagavond bekend dat FC Sion tegen Ajax donderdag te zien is bij KIJK van Ziggo Sport. Voor 4,99 kan men de wedstrijd krijgen. Woerts legt tevens uit waarom Talpa wél Ajax uitzendt, maar niet FC Twente.

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"Ik heb geregeld dat we aanstaande donderdag de wereldwijde tv-rechten hebben gekocht, met uitzondering van Zwitserland, om de wedstrijd live uit te zenden", zegt Woerts bij De OranjeZomer. "Op KIJK, het nieuwe platform van Talpa. Daar zijn we heel trots op."

"Wereldwijd. Dus als mensen op de camping zitten in Spanje, Italië of Amerika… Iedereen kan die wedstrijd kopen. Een koopje, 4,99. En dan hoop ik dat het een heel leuke wedstrijd wordt. Het is exclusief, wereldwijd, voor Talpa", vindt hij. 

Veelal zijn wedstrijden van Nederlandse aanbieders niet in het buitenland te zien, zoals bij Ziggo normaal eldt. "Dat het wereldwijd is, is een groot voordeel. Want normaal gesproken kan dat niet als je in het buitenland bent. En nu kan iedereen die wedstrijd gewoon zien"

De aanwezige Bas Nijhuis wil weten waarom Ajax en niet FC Twente uitgezonden wordt: "Twente speelt thuis, en Twente heeft gekozen om die rechten te verkopen aan ESPN, geloof ik. Het is een rechtenhandel, dus de hoogste bieder krijgt het. En deze rechten waren vrij, dus toen hebben we toevallig dit weekend onze slag geslagen."

Normaliter zendt Ziggo Sport de Europese wedstrijden van Ajax uit, maar deze wedstrijd zit volgens die zender niet in het UEFA Europees voetbalpakket. De thuisspelende club kan de uitzendrechten daardoor verkopen aan de hoogste bieder, en dat was nu dus KIJK.

Ziggo Sport is normaal altijd verbonden aan Ajax in Europees verband. Omdat het een Europese voorronde betreft, zit dit duel echter niet in het standaardpakket van Ziggo. Ditmaal heeft KIJK het duel in handen, gezien het de hoogste bieder op de rechten was.

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