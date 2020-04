Geschreven door Jessica Westdijk 24 apr 2020 om 17:04

Naast de beslissing rondom promotie/degradatie nam de KNVB vrijdag ook een besluit over de landstitel en de Europese tickets.

Ajax wordt niet tot kampioen gekroond, maar is uiteraard wel de nummer 1. Het krijgt dan ook het beste Europese ticket. Wat dat precies inhoudt, is nog even de vraag.

Ajax plaatst zich alleen rechtstreeks voor de Champions League als de winnaar van de Champions League zich ook via zijn eigen competitie plaatst. Maar hoe en of het toernooi dit seizoen nog uitgespeeld wordt, is nog maar de vraag. Ajax zal in ieder geval minimaal in de derde voorronde van het toernooi instromen.