'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"

Ajax zit met een probleem mochten de Amsterdammers dit seizoen play-offs om Europees voetbal moeten spelen. De ploeg van trainer Óscar García kan dan namelijk niet in de Johan Cruijff ArenA spelen.

Er staan dan concerten van de Britse popartiest Harry Styles gepland in het stadion van Ajax, dat Heracles Almelo al benaderd heeft om de mogelijke thuiswedstrijden in het Asito Stadion af te werken. "Maar Ajax zit dus met een probleem", zegt Tijmen van Wissing in De Oosttribune. "Die hebben natuurlijk nooit bedacht dat ze play-offs moesten spelen."

Sjors Brugge plaatst wel een kanttekening. "Ik denk dat Heracles Almelo naar buiten is gekomen. Ik denk dat Ajax ook andere stadions heeft aangeschreven", reageert de oud-prof. "AZ, alleen daar is nog niet zeker of ze de bekerfinale verliezen en dan play-offs moeten spelen. En FC Twente..."