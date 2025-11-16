Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax-nieuweling maakt zeer positieve indruk op spelersgroep'
Paul Nuijten van Ajax Foto: © Pro Shots
Paul Nuijten maakt een goede indruk bij de eerste selectie van Ajax. Dat weet VoetbalPrimeur te melden.
De trainer van Ajax O19 werd na het ontslag van John Heitinga, Frank Peereboom en Marcel Keizer (tijdelijk) doorgeschoven naar de technische staf van de hoofdmacht van Ajax. De spelersgroep van de Amsterdammers zou positief verrast zijn door de 32-jarige jeugdtrainer, zo klinkt het.
Ajax gaat de komende weken door met interim Fred Grim en nieuwe assistent Nuijten. Voor er een nieuwe trainer wordt aangesteld gaat de club eerst op zoek naar een nieuwe technisch directeur.
