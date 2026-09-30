Ajax-nieuweling roept vragen op: "Een eeuwige wat-als-speler"

Yves Bissouma beschikt over uitzonderlijke kwaliteiten, maar heeft zijn potentieel nooit volledig weten te benutten. De dertigjarige middenvelder werd jarenlang gezien als een toekomstig topspeler, maar maakt nu transfervrij de overstap naar Ajax. Sam Planting plaatst in Voetbal International vraagtekens bij zijn tactische discipline en rendement.

De Malinees stond tijdens zijn periodes bij Lille, Brighton en Tottenham Hotspur bekend om zijn fysieke kracht en dribbelvermogen. Toch wisselde hij uitstekende wedstrijden geregeld af met optredens waarin hij nauwelijks een positieve bijdrage leverde. Volgens Planting zit er een enorm verschil tussen de beste en slechtste versie van de middenvelder. "Van de twaalf nieuwkomers bij Ajax zit bij Bissouma het grootste verschil tussen de bodem en het plafond in zijn spel."

Een belangrijk aandachtspunt is zijn discipline. Bissouma gaat geregeld te fel een duel aan en loopt daardoor onnodige kaarten op. "Zo benadeelt de midmid zijn ploegen behoorlijk vaak met onnodige gele en rode kaarten", schrijft Planting. De cijfers onderstrepen dat probleem. Volgens de analyse kreeg Bissouma gedurende zijn tien seizoenen bij Lille, Brighton en Tottenham gemiddeld één kaart per 254 speelminuten. Omgerekend zijn dat ongeveer elf kaarten per dertig volledige wedstrijden. Zijn gedrag op het veld was eerder al onderwerp van gesprek bij Antonio Conte. De voormalig trainer van Tottenham Hotspur sprak de middenvelder in 2022 nadrukkelijk aan op zijn tactische verantwoordelijkheden. "Als hij meer wil spelen, moet hij zich écht totaal verdiepen in zijn rol op het veld", stelde Conte destijds.

Planting ziet daarnaast dat Bissouma niet altijd de juiste keuze maakt wanneer hij aan de bal komt. "Dikwijls lijkt Bissouma al ruim van tevoren te hebben beslist wat hij met de bal gaat doen." Daardoor mist de middenvelder volgens de analist regelmatig mogelijkheden om vooruit te voetballen. Soms kiest hij voor een eenvoudige pass terug, terwijl er achter hem juist veel ruimte ligt om met de bal op te stomen. Ook zijn beweging zonder bal laat te wensen over. "Geregeld zien we hem simpelweg stilstaand wachten op de inspeelpass van achteruit." Dat is opvallend voor een speler die juist zo gevaarlijk kan zijn wanneer hij met de bal aan de voet snelheid maakt. Ook Ange Postecoglou, die bij Tottenham met Bissouma samenwerkte, zag dat probleem. "Ik vind dat Biss het spel soms teveel aan zich voorbij laat gaan: hij moet dominanter zijn", zei de trainer.