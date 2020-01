Geschreven door Josse van Bakel 31 jan 2020 om 09:01

Deze zomer wist Ajax de Roemeen Razvan Marin voor 12 miljoen euro over te nemen van Standard Luik. Marin kreeg de zware taak om de schoenen van Frenkie de Jong en Lasse Schöne te vullen. Na een moeizaam half jaar is het tijd voor het eerste rapport.

Moeizame start

In de Johan Cruijff Schaal mocht Marin het meteen van de start laten zien. Samen met Daley blind vormde hij het middenveld en ondanks dat het wat onwennig was, deed de Roemeen het niet onaardig. In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Vitesse (2-2) wist Marin geen potten te breken, waardoor Mazraoui de volgende wedstrijd bij PAOK Saloniki de voorkeur kreeg.

Marin stond vervolgens tegen FC Emmen (5-0 winst), PAOK Saloniki (3-2 winst), VVV-Venlo (0-4 winst) en APOEL Nicosia (0-0) in de basis. De Roemeen leek vooral in de Europese duels door de mand te vallen. Zo werd hij tegen PAOK al na 45 minuten gewisseld.

Martinez – Alvarez

Na de wedstrijd tegen VVV verloor Marin zijn basisplek en kregen Lisandro Martinez en Edson Alvarez de voorkeur op het middenveld of schoof ten Hag van de Beek een linie terug en speelde Hakim Ziyech op het middenveld. Marin kreeg enkel nog een basisplek wanneer er meerdere afwezigen waren, zoals tegen Fortuna Sittard of AZ, en moest het verder met enkele invalbeurten doen. In de groepsfase van de Champions League maakte de Roemeen geen enkele minuut.

De tweede seizoenshelft

Wat nu voor Razvan Marin? In de laatste competitiewedstrijd kregen Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp zelfs de voorkeur boven de Roemeen, waardoor het er somber uitziet voor de rest van het seizoen. Toch liet de Roemeen zich positief zien op het trainingskamp in Qatar. In de oefenwedstrijd tegen KAS Eupen speelde de Roemeen iets meer naar voren, zoals hij bij Standaard Luik deed, en liet hij zich meer zien voor het doel.

Ook sprak Erik ten Hag nog lovend over Marin tegen Voetbal International: “Razvan is vaak bij doelgevaar betrokken, heeft duelkracht en heeft in het schakelen zijn bijdrage”. Toch moet de handelingssnelheid van de middenvelder nog omhoog volgens de trainer: “Razvan heeft een fabelachtige techniek, hij zal het moeten koppelen aan snel denken.”

Al met al gaat het nog een moeilijk seizoen worden voor Razvan Marin. De potentie lijkt er zeker te zijn, maar het komt er lastig uit. Met Ryan Gravenberch die zich steeds meer laat zien, wordt het nog maar zien hoeveel minuten Marin gaat maken in de tweede seizoenshelft.