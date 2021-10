Geschreven door Jessica Westdijk 01 okt 2021 om 09:10

Tijdens het duel met Besiktas afgelopen dinsdag vloog er in de tweede helft vuurwerk naar beneden, zo een paar vakken met Ajacieden in. Een hele vervelende ervaring en dat wil Ajax graag goed maken.

Alle supporters die in de vakken 017 en 117 zaten, dus niet alleen de 200 supporters die moesten schuilen, krijgen van Ajax een gratis kaartje aangeboden voor het duel met Borussia Dortmund, op 19 oktober. De betreffende supporters worden later nog per e-mail geïnformeerd over de verdere details.

Overigens kan Besiktas sowieso nog een flinke straf verwachten. Vuurwerk afsteken in het stadion is sowieso al verboden, laat staan naar een ander vak gooien. Over wat die straf zal zijn, zal de UEFA binnenkort uitspraak doen.