Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"

Max
bron: Pak Schaal Podcast
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Freek Jansen weet dat men binnen Ajax vertrouwen houdt in John Heitinga. De trainer van de Amsterdammers staat al weken onder druk.

De resultaten zijn dit seizoen nog niet om over naar huis te schrijven en veel supporters hebben geen vertrouwen meer in Heitinga. Binnen Ajax is dat anders. "Ze hopen bij Ajax dat dit een moeizame aanloopperiode is", vertelt Jansen in de Pak Schaal Podcast. "Dat ze over twee jaar kunnen zeggen: weet je nog? De eerste maanden was het niks met Heitinga en Kroes en het is alsnog goed gekomen. Alleen er is bijna geen Ajacied te vinden die hierin gelooft."

Het verbaasde Jansen dat Heitinga onlangs vertelde dat hij amper contact heeft gehad met Danny Blind. "Natuurlijk, je bent RvC-lid en dat is toeziend, maar je hebt met een paar mensen te maken en dan zou je zeggen dat zij ook een vaste lijn moeten hebben om eens in de week even een bak koffie te drinken. Blind heeft daarin natuurlijk heel veel ervaring", besluit de journalist. 

