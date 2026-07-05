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'Ajax nog altijd geïnteresseerd in dure Spaanse spelmaker'

Max
bron: AS
Sergio Arribas
Sergio Arribas Foto: © BSR Agency

Ajax is nog altijd geïnteresseerd in Almeria-speler Sergio Arribas. Dat schrijft het Spaanse medium AS

Ajax wordt al lange tijd gelinkt aan de Spaanse aanvallende middenvelder en dat is volgens AS nog altijd het geval. Jordi Cruijff en trainer Míchel zouden gefascineerd zijn door de 24-jarige spelmaker uit de jeugd van Real Madrid. Ajax heeft zich echter nog niet gemeld.

Het is echter sterk de vraag of Arribas haalbaar is voor Ajax. AS spreekt van een vraagprijs van meer dan twintig miljoen euro. Benfica is ook geïnteresseerd in de aanvallende middenvelder en zou de beste papieren hebben voor een transfer. De gesprekken met de entourage zijn al geopend door de Portugese club. 

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