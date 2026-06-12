'Ajax nog altijd geïnteresseerd in Spaanse Real Betis-aanvaller'
Ajax is nog altijd geïnteresseerd in Real Betis-aanvaller Pablo Garcia. Dat schrijft de Spaanse sportkrant Diario AS.
Garcia kende een stormachtig begin van het seizoen bij Real Betis, maar moest het de tweede seizoenshelft doen met een stuk minder minuten voor de Spaanse club. AS weet dat de negentienjarige Spanjaard overweegt om zijn jeugdliefde deze zomer te verlaten.
Meerdere clubs zouden geïnteresseerd zijn in Garcia, waaronder Ajax. Hoeveel de Amsterdammers zullen moeten betalen is nog niet bekend. Het Spaanse medium schat de vraagprijs van Betis op zo'n tien miljoen euro, terwijl ook een huurdeal wordt overwogen. De rechtsbuiten ligt nog tot medio 2029 vast.
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