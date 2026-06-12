Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

'Ajax nog altijd geïnteresseerd in Spaanse Real Betis-aanvaller'

Max
bron: Diario AS
Pablo García
Pablo García Foto: © BSR Agency

Ajax is nog altijd geïnteresseerd in Real Betis-aanvaller Pablo Garcia. Dat schrijft de Spaanse sportkrant Diario AS

Garcia kende een stormachtig begin van het seizoen bij Real Betis, maar moest het de tweede seizoenshelft doen met een stuk minder minuten voor de Spaanse club. AS weet dat de negentienjarige Spanjaard overweegt om zijn jeugdliefde deze zomer te verlaten.

Meerdere clubs zouden geïnteresseerd zijn in Garcia, waaronder Ajax. Hoeveel de Amsterdammers zullen moeten betalen is nog niet bekend. Het Spaanse medium schat de vraagprijs van Betis op zo'n tien miljoen euro, terwijl ook een huurdeal wordt overwogen. De rechtsbuiten ligt nog tot medio 2029 vast. 

Gerelateerd:
Nemanja Gudelj

Gudelj neemt afscheid bij Sevilla; nu transfervrij op te pikken

0
Mike Verweij

Mike Verweij verwacht Ajax-vertrek: "Hij wil liever naar Spanje"

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"

0
Jade Anna toont haar ring van Kenneth Taylor

Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"

0
Jaap Stam en Aad van Toor in de videoclip van Russo

Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"

0
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ten Hag wijst naar oud-Ajacied: "Dat is een heel groot verlies"

'Ajax nog altijd geïnteresseerd in Spaanse Real Betis-aanvaller'

Gudelj neemt afscheid bij Sevilla; nu transfervrij op te pikken

Taylor: "Ajax-tijd alleen maar positief, behalve de laatste duels"

Mike Verweij verwacht Ajax-vertrek: "Hij wil liever naar Spanje"

'Portugese topclub heeft serieuze belangstelling in Wout Weghorst'

'Ajax neemt contact op met transfervrije keeper van Internazionale'

Edson Álvarez in de basis bij Mexico? "Heeft veel concurrentie"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws