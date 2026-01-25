Laatste nieuws
Ajax

'Ajax nog altijd in strijd met Birmingham; keuze ligt bij Vicente'

Sara
bron: Voetbal International
Carlos Vicente
Carlos Vicente Foto: © BSR Agency

Raúl Moro kon zijn verwachtingen bij Ajax niet waarmaken en zet zijn loopbaan voort bij Osasuna. Eerder werd al duidelijk dat Ajax al een opvolger op het oog heeft, namelijk Carlos Vicente van Deportivo Alavés. Volgens Lentin Goodijk is het aan Vicente zelf wat zijn volgende club wordt. 

"Zo bouw je natuurlijk niet toe naar een kampioensploeg", klinkt Goodijk als het gaat over de transfer van Moro. "Het is al jaren de missie om het gat met PSV te dichten. Maar daar ben je geen steek verder mee gekomen. Wie weet gaan zijn opvolger het goed doen", doelt hij op de transfergeruchten rondom Vicente.

Ajax moet nog altijd serieus rekening houden met de concurrentie van Birmingham City in de strijd om de vleugelaanvaller. De Engelse club zet alles op alles om de 26-jarige Spanjaard binnen te halen. Volgens Goodijk ligt de keuze bij de speler zelf. "Het wordt zijn keuze. Ga je in de top van Eredivisie spelen of ga je voor de andere keuze in Engeland. Hij zal daar zelf een beslissing in nemen", klinkt hij bij Voetbal International

