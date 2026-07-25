'Ajax nog druk op de transfermarkt': "Willen een zes toevoegen"

Ajax boekte donderdag de eerste zege van het seizoen tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Volgens Voetbal International -duo Pieter Zwart en Lentin Goodijk was het voetbal dat Ajax liet zien hoopvol, maar is er nog wel behoefte aan meerdere versterkingen.

"Ik ben wel positiever gestemd dan een jaar geleden met Heitinga. Toen had ik het gevoel dat ik naar een treinongeluk zat te kijken in de voorbereiding", begint Zwart in Rondje Europa. Hij ziet de duidelijke ideeën van Míchel. "De concepten die hij introduceert vind ik ook wel modern. Ik zie meer bouwstenen waarop Ajax kan gaan bouwen, dan dat ik vorig jaar in deze fase zag."

Toch is hij wel van mening dat versterkingen noodzakelijk zijn. "Er moet natuurlijk nog wel wat gaan gebeuren op de transfermarkt. Als je het vergelijkt met het niveau van PSV en wat Feyenoord kan halen, dan heeft Ajax nog wel wat stappen te zetten."