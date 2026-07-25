'Ajax nog druk op de transfermarkt': "Willen een zes toevoegen"
Ajax boekte donderdag de eerste zege van het seizoen tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Volgens Voetbal International-duo Pieter Zwart en Lentin Goodijk was het voetbal dat Ajax liet zien hoopvol, maar is er nog wel behoefte aan meerdere versterkingen.
"Ik ben wel positiever gestemd dan een jaar geleden met Heitinga. Toen had ik het gevoel dat ik naar een treinongeluk zat te kijken in de voorbereiding", begint Zwart in Rondje Europa. Hij ziet de duidelijke ideeën van Míchel. "De concepten die hij introduceert vind ik ook wel modern. Ik zie meer bouwstenen waarop Ajax kan gaan bouwen, dan dat ik vorig jaar in deze fase zag."
Toch is hij wel van mening dat versterkingen noodzakelijk zijn. "Er moet natuurlijk nog wel wat gaan gebeuren op de transfermarkt. Als je het vergelijkt met het niveau van PSV en wat Feyenoord kan halen, dan heeft Ajax nog wel wat stappen te zetten."
Goodijk weet te melden dat Ajax dat ook zeker van plan is, met name voor de zespositie. "Cruijff en Míchel kijken anders naar die positie dan wij in Nederland gewend zijn", aldus de clubwatcher. "Cruijff zei zelf al: speelt FC Barcelona dan met een zes? Ze geloven in een dubbele zes, waar één van de twee niet heel veel meer controlerend hoeft te zijn dan de ander. Je kunt het op verschillende manieren invullen. Ze willen gewoon kwaliteit toevoegen op het middenveld. Het liefst een zes en een creatieve middenvelder."
Goodijk rekent er ook op dat er nog een buitenspeler aan de selectie zal worden toegevoegd. "Dat gaat wel een verschil maken. Als je zag hoe Wijndal dat nu invulde, is dat op het lijf van Henrique geschreven. Hij past in dat profiel van op het middenveld uitkomen en op het juiste moment de zijkanten opzoeken."
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