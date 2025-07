Ajax nog geen bod op tafel gekregen: "Dat kan wel snel komen"

Ajax heeft nog geen officieel bod ontvangen van Club Brugge voor Carlos Forbs. Dat stelt clubwatcher Mike Verweij in de Kick-off podcast van De Telegraaf, ondanks eerdere berichten uit België. De interesse van de Belgische topclub is bij Ajax wél bekend, maar van een concreet voorstel is nog geen sprake.

"Bij Ajax is wel bekend dat Club Brugge geïnteresseerd is, maar er is nog helemaal geen concreet bod gedaan", zegt Verweij. "Dat kan wel snel komen, want ze weten dat Club Brugge hem ziet zitten. Er is al contact tussen de clubs, maar nog geen bod."

Vrijdagochtend meldde journalist Sacha Tavolieri dat Club Brugge een bod van vijf miljoen euro zou hebben gedaan. Verweij denkt dat dat bedrag er wellicht aan zit te komen, maar dat het nog niet op tafel ligt. "Die Belgische journalist is vaak wel goed ingelicht, dus hij zal wel weten dat Club Brugge dat bod gaat doen."

De vraag blijft of Ajax akkoord zou gaan met een dergelijk bedrag. De Amsterdammers betaalden vorig jaar circa vijftien miljoen euro aan Manchester City voor de vleugelaanvaller. "Ajax heeft veel meer voor hem betaald en ik denk dat Alex Kroes daar met bonussen en doorverkooppercentage wel iets meer uit zal willen halen", aldus Verweij. "Anders is het wel heel veel verschil."

Valentijn Driessen, tevens aanwezig in de podcast, is duidelijk in zijn oordeel over Forbs. "Het is gewoon heel veel geld voor een speler die er niks van kan", stelt hij. "Ajax zal op heel veel spelers verlies moeten pakken. Als je voor hem nog vijf miljoen kunt pakken, doe hem dan alsjeblieft weg."