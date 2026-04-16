Ajax nog in de race: zo worden alle Europese tickets verdeeld

PSV werd anderhalve week geleden al kampioen van de Eredivisie, maar daaronder is nog genoeg om voor te spelen. De uitkomst van de bekerfinale heeft ook nog invloed op de verdeling van de Europese tickets.

PSV is als kampioen al zeker van deelname aan de Champions League, maar de overige posities zijn nog lang niet duidelijk. De laatste vier wedstrijden van het seizoen strijden Feyenoord, NEC, FC Twente en ook Ajax nog om de tweede plek. Daaronder hopen AZ, FC Utrecht, SC Heerenveen, FC Groningen en Sparta Rotterdam op deelname aan de Europese play-offs.

Komend weekend staan AZ en NEC echter ook nog tegenover elkaar in de bekerfinale. De uitkomst van die wedstrijd heeft invloed op de verdeling van de tickets. Als AZ of NEC. in de top-3 eindigt én de beker wint, dan schuift het ticket voor de Europa League league phase voor de bekerwinnaar door naar de nummer vier van de Eredivisie. De nummer vijf zal in de tweede voorronde van de Europa League komen en de nummer negen van de Eredivisie mag nog deelnemen aan de play-offs.

Als de winnaar van de KNVB beker als vierde eindigt in de competitie. schuift het ticket voor de tweede voorronde van de Europa League door naar de nummer vijf en zullen de nummer zes tot en met negen deelnemen aan de play-offs. Als AZ of NEC behoort tot de nummers 5 t/m 8 én de beker wint, dan zal de nummer 9 van de ranglijst aan de play-offs deelnemen in plaats van de bekerwinnaar. De overige tickets blijven intact.