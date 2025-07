'Ajax nog niet rond over Gloukh': "Nog geen overeenstemming bereikt"

Eerder werd gemeld dat Ajax en RB Salzburg akkoord zijn over een transfersom van vijftien miljoen euro. maar Inan wijst op het feit dat Gloukh woensdag nog in de basisstond in de voorronde van de Champions League. "Dat onderstreept ons verhaal dat het nog niet rond is", stelt hij in de AD Voetbalpodcast. “Nogmaals: zowel met de speler als met de club is er nog geen overeenstemming bereikt."

Ajax is wel dichtbij een persoonlijk akkoord met de 21-jarige Israëliër en zal daarna gesproken doorpakken in de onderhandelingen met de club uit Oostenrijk. “Vijftien miljoen euro is de vraagprijs die Red Bull Salzburg hanteert. Het spreekt voor zich dat Kroes hoopt daar nog iets van af te snoepen", aldus Inan. De technisch directeur van Ajax gaat naar verwachting deze week weer naar Salzburg.