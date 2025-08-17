Ajax nog niet uitgewinkeld: "Er zullen nog spelers komen"

Itakura maakte zondag tegen Go Ahead Eagles zijn debuut. "We zijn wel blij dat Ko er is. Hij heeft de ervaring en is natuurlijk wel gehaald om de defensie te leiden en te organiseren, samen met Youri Baas", vertelt Heitinga voor de wedstrijd bij ESPN. "Ko is gewoon echt een leuke gozer en een goede voetballer. Vanaf dag één probeert hij gelijk zijn ploeggenoten te sturen. Het is goed dat hij er is."

De Japanner wordt niet de laatste aanwinst van Ajax deze transferzomer, zo verzekert Heitinga. De Amsterdammers zoeken nog naar een controlerende middenvelder. "Het is wel een feit dat er nog spelers zullen komen, er zullen ook zeker nog spelers gaan", verwacht de oefenmeester. "De financiële situatie is wel dat we ook nog moeten verkopen."