'Ajax nog steeds geïnteresseerd in Spanjaard, concurrentie groeit'

Ajax was in de winter serieus bezig met de komst van de vleugelaanvaller van Real Valladolid, maar kon een transfer uiteindelijk niet realiseren. De clubs kwamen er niet uit over een transfersom en Moro raakte vervolgens geblesseerd. De Amsterdammers zien in hem echter nog steeds een welkome versterking, zo meldt het medium.

De 22-jarige Moro wordt echter niet door alleen Ajax begeerd. Eerder bevestigde de Spanjaard al dat Osasuna en 'een aantal andere clubs' geïnteresseerd zijn. Volgens Mundo Deportivo is een van die clubs Espanyol. Moro ligt nog tot medio 2028 vast bij het gedegradeerde Real Valladolid.