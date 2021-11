Geschreven door Idse Geurts 26 nov 2021 om 16:11

Ajax is nog steeds geïnteresseerd in het terughalen van Brian Brobbey. Dit meldt Ajax-watcher Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. Brobbey vertrok afgelopen zomer transfervrij naar RB Leipzig, maar komt hier weinig aan spelen toe. In de zomer ging al het gerucht dat Ajax spijt had van het vertrek van Brobbey. Een nieuwe samenwerking met de jonge spits lijkt dan ook in het verschiet te liggen.

“Ajax ziet hem als een heel goede stand-in en misschien wel de spits van de toekomst, omdat hij snel en sterk is”, stelt Inan. De journalist denkt ook dat Brobbey een eventuele terugkeer wel ziet zitten. “Want hij speelt heel weinig bij Leipzig en heeft het gewoon fantastisch naar zijn zin gehad bij Ajax. Hij is ook met een beetje buikpijn vertrokken. Ik denk dat Brobbey er wel voor open staat”, zo laat de Ajax-watcher weten.

Het enige nadeel van een mogelijke transfer van Brobbey, is de transfersom. Aangezien de jonge aanvaller een langdurig contract voor vier seizoenen heeft getekend, zal de transfersom aanzienlijk zijn. Daarnaast is de kans groot dat Brobbey nog steeds tweede viool achter Sébastien Haller zal spelen. Is het het dan waard om zoveel geld aan Brobbey uit te geven? Ajax zal deze knoop in elk geval moeten doorhakken.