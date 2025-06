Ajax O15 boekt monsterzege in eerste oefenduel van het seizoen

FC Twente/Heracles Onder 15 heeft zaterdag een pijnlijke nederlaag geleden in een oefenwedstrijd tegen Ajax. Op Sportpark De Toekomst in Amsterdam ging de ploeg met maar liefst 10-0 onderuit. Al na dertig minuten stond het 5-0 voor de thuisploeg, die vanaf het eerste fluitsignaal veel sterker was.