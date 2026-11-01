Ajax O16 loopt finale Messi Cup mis na nederlaag in halve finale

Ajax Onder 16 heeft net niet de finale van de Messi Cup weten te bereiken. De beloften verloren in de halve finale van de leeftijdsgenoten van Palmeiras (3-2).

Ajax Onder 16 was goed in vorm op het toernooi in Miami. In de groepsfase werd gewonnen van jeugdteams van Internazionale, River Plate en Chelsea. Daarna werd in de kwartfinale een overwinning geboekt op Boca Juniors.

Zaterdagavond Nederlandse tijd was Palmeiras echter te sterk voor de Amsterdammers. Lennox Heitinga eiste opnieuw een hoofdrol met twee doelpunten, maar uiteindelijk bleken die niet genoeg voor een plek in de finale.