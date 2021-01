Geschreven door Jordi Smit 27 jan 2021 om 12:01

Ajax O18 weet tegen welke club het begin maart opneemt in de eerste ronde van de UEFA Youth League. De Amsterdammers krijgen op het eigen sportcomplex de Toekomst te maken met het Russische Krasnodar.

De UEFA geeft het toernooi vanwege het coronavirus dit seizoen anders vorm dan normaal. Waar het normaliter gebruikmaakt van een poulefase, heeft het toernooi dit seizoen uitsluitend een serie knock-outrondes. De deelnemende clubs spelen een thuis- óf uitwedstrijd, waardoor een van beide verenigingen in het voordeel is. De halve finale en finale van het Europese toernooi vinden zoals gewoonlijk in Nyon (Zwitserland) plaats.

De ploeg van John Heitinga kon zich een ogenschijnlijk lastigere loting voorstellen. Ajax kon namelijk Red Bull Leipzig, Real Madrid, Manchester United, Atalanta, İstanbul Başakşehir, Club Brugge of Krasnodar treffen. Afgelopen seizoen deed Ajax het nog uitstekend met het behalen van de halve finale in Nyon. De Nederlandse club verloor toen echter met 0-3 ruim van Benfica. De Portugezen gingen vervolgens in de finale onderuit tegen Real Madrid.