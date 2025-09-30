Ajax O19 geeft goede voorbeeld en wint van beloften Marseille

Ajax Onder 19 heeft de eerste overwinning in de Youth League van dit seizoen geboekt. De leeftijdsgenoten van Olympique Marseille werden dinsdagmiddag met 3-5 verslagen.

Het was een vermakelijke wedstrijd vol doelpunten in het Stade Francis Turcan. De score werd al vroeg geopend door de bezoekers uit Amsterdam, maar daarna kwamen de Fransen snel terug. Voor rust keek Ajax Onder 19 zelfs tegen een 3-2 achterstand aan. Na de pauze was het weer aan de beloften van Ajax om te scoren en trokken ze de wedstrijd naar zich toe. Na twee wedstrijden staat de ploeg van trainer Paul Nuijten op vier punten.

Vanavond is het aan het grote Ajax. De ploeg van John Heitinga trapt om 21.00 uur af op bezoek bij het eerste van Olympique Marseille.

Marseille O19 3-5 Ajax O19

11' Ünüvar 0-1

24' Abdallah 1-1

33' El Kadmiri 2-1

36' Camara 3-1

45+4' Verkuijl 3-2

51' Ünüvar 3-3

72' Nash 3-4

90+4' Teuwsen 3-5

Opstelling Ajax O19: El Hani; Beekman, Bouwman, Muzungu, Jetten; Verkuijl (79' Ayyildiz), Steur, Ouazane (Abdalla 61'); Simeon (Mechrouh 46'), Ünüvar (88' Abildgaard), Nash (79' Teuwsen)