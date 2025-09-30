Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Ajax O19 geeft goede voorbeeld en wint van beloften Marseille

Max
bron: Ajax1
Sean Steur
Sean Steur Foto: © Pro Shots

Ajax Onder 19 heeft de eerste overwinning in de Youth League van dit seizoen geboekt. De leeftijdsgenoten van Olympique Marseille werden dinsdagmiddag met 3-5 verslagen. 

Het was een vermakelijke wedstrijd vol doelpunten in het Stade Francis Turcan. De score werd al vroeg geopend door de bezoekers uit Amsterdam, maar daarna kwamen de Fransen snel terug. Voor rust keek Ajax Onder 19 zelfs tegen een 3-2 achterstand aan. Na de pauze was het weer aan de beloften van Ajax om te scoren en trokken ze de wedstrijd naar zich toe. Na twee wedstrijden staat de ploeg van trainer Paul Nuijten op vier punten. 

Vanavond is het aan het grote Ajax. De ploeg van John Heitinga trapt om 21.00 uur af op bezoek bij het eerste van Olympique Marseille. 

Marseille O19 3-5 Ajax O19

11' Ünüvar 0-1
24' Abdallah 1-1
33' El Kadmiri 2-1
36' Camara 3-1
45+4' Verkuijl 3-2
51' Ünüvar 3-3
72' Nash 3-4
90+4' Teuwsen 3-5

Opstelling Ajax O19: El Hani; Beekman, Bouwman, Muzungu, Jetten; Verkuijl (79' Ayyildiz), Steur, Ouazane (Abdalla 61'); Simeon (Mechrouh 46'), Ünüvar (88' Abildgaard), Nash (79' Teuwsen)

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax O19
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
