Geschreven door Jessica Westdijk 17 jun 2020 om 16:06

Ajax O19 zal in augustus de Youth League hervatten, zo heeft de UEFA woensdag bekend gemaakt. Het toernooi wordt in zijn geheel uitgespeeld in het Franse Nyon.

Het begint met de twee wedstrijden in de achtste finales die nog gespeeld moesten worden. Een paar dagen later volgen de kwartfinales, waarin Ajax in actie komt. Het was al duidelijk dat Ajax tegen Midtjylland zou gaan spelen. Dat gebeurt op 18 of 19 augustus.

Op 22 augustus staan vervolgens de halve finales op het programma. Als Ajax die bereikt, treft het daarin Dinamo Zagreb of Benfica. De finale staat op 25 augustus op het programma.