Geschreven door Jelmer Jager 22 aug 2020 om 17:08

Afgelopen dinsdag won Ajax O19 dankzij drie schitterende goals van FC Midtjylland O19. Zaterdag stond de halve finale van de UEFA Youth League op het programma tegen Benfica O19. De Portugezen versloegen in de kwartfinale Dinamo Zagreb met 3-1.

Zaterdag stond er dus een ander kaliber tegenstander tegenover de ploeg van trainer John Heitinga. En dat was duidelijk te merken. Ajax werd eigenlijk vanaf de eerste minuut overklast en het was een wonder dat het na een halfuur nog 0-0 stond. Ajax maakte achterin veel fouten in de opbouw en een goed drukzettend Benfica veroverde daardoor continue de bal. Na een foute inspeelpass van Kasanwirjo op Llansana ging het vlak voor rust wel mis. Aroujo schoot fantastisch raak in dezelfde linker bovenhoek als waar Rasmussen dinsdag scoorde. Zelf creëerde Ajax toch nog drie prima kansjes. Eén keer werd Regeer nét te laat weggestuurd waardoor het buitenspel was en de andere twee kansjes waren voor Martha (naast) en Douglas (kopbal uit vrije trap).

Na rust pakte Ajax wel wat meer controle, maar opnieuw waren de grootste kansen voor Benfica. Een kwartier voor tijd trokken de Portugezen de zege over de streep. In een paar minuten liep het uit naar 3-0 door een van richting veranderd schoot en een rake penalty.

En zo werd de Europese droom van Ajax O19 in de halve finale beëindigd. Het was een geweldig seizoen, maar in Nyon was het gemis van de sterkhouders duidelijk te merken.

Wedstrijdverloop:

’42. 1-0 Benfica O19

’75. 2-0 Benfica O19

’78. 3-0 Benfica O19 (Pen.)

Opstelling:

Raatsie; Van der Sloot, Kasanwirjo, Musampa, Douglas (’81. Aertssen); Llansana (’73. De Waal), Q. Timber, Regeer (’60. Hlynsson); Hansen, Rasmussen (’60. Pinas), Martha (’60. Ideho).

Wissels: Reiziger, Aertssen, Warmerdam, Ideho, De Waal, Pinas, Hlynsson.