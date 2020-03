Geschreven door Jelmer Jager 03 mrt 2020 om 17:03

Ajax O19 heeft de kwartfinale van de UEFA Youth League bereikt. Na een moeizame wedstrijd werd Atlético Madrid verslagen na strafschoppen. En dat is een prestatie, want de laatste drie penaltyreeksen gingen alle drie (PSG, AS Roma, Lyon, red.) verloren. Daan Reiziger werd in de blessuretijd in het veld gebracht door John Heitinga en dat bleek een fantastische zet. De doelman stopte drie penalty’s en scoorde de beslissende penalty!

Ajax O19 begon met bijna de sterkst mogelijke opstelling. Alleen Anass Salah-Eddine en Brian Brobbey ontbraken vanwege een blessure. Naci Ünüvar, Sontje Hansen, Kenneth Taylor, Youri Regeer, Liam van Gelderen, Quinten Timber en Neraysho Kasanwirjo waren allen van de partij.

De Amsterdammers begonnen wat slordig aan de wedstrijd. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de Spanjaarden. Een kopbal werd goed van de lijn gehaald door Rensch, die keurig mee liep en de al geklopte Raatsie een handje wist te helpen. Na een vlot lopende aanval kreeg Ajax de eerste grote kans na zo’n twintig minuten spelen. Een combinatie tussen Rensch, Ünüvar en Timber werd door laatstgenoemde net over geschoten. Het werd vervolgens een echte schaakwedstrijd. Atlético bleef diep op de eigen helft, met vijf verdedigers en vier middenvelders daar vlak voor, staan. Ajax moest telkens proberen de bezoekers uit te lokken. Bij foute passes lag er veel ruimte voor Atlético, maar zorgde er direct ook voor dat Ajax meer ruimte kreeg om te voetballen.

Direct na rust zette Atlético Ajax wat meer onder druk en dat resulteerde in een paar kleine kansjes. Aan de andere kant bleef Ajax moeite houden met de Spaanse muur. Na een uur zette Timber goed druk en na een mooie rush gaf hij de bal goed af op Regeer, die zijn schot in de handen van de doelman zag eindigen. De Amsterdammers bleven overigens zo nu en dan onzorgvuldig in de opbouw. Ajax werd aanvallend wat dreigender, maar Atlético bleef dat ook. Een schot ging rakelings over Raatsie’s doel heen. Het bekende WK-Krul-moment werd ook toegepast door Heitinga: Reiziger verving Raatsie in de blessuretijd voor de strafschoppenserie. En het bleek een gouden wissel te zijn, want de Groninger stopte 3 strafschoppen én benutte de beslissende zelf.

Ajax O19 – Atlético Madrid O19

Penaltyserie:

X – Reiziger redt

X – Timber mist

0-1 Atlético

1-1 Ünüvar

1-2 Atlético

2-2 Taylor

X – Reiziger redt

X – Kasanwirjo mist

2-3 Atlético

3-3 Hansen

3-4 Atlético

4-4 Douglas

4-5 Atlético

5-5 Pinas

X – Reiziger

6-5 Reiziger

Opstelling Ajax O19:

Raatsie (’93. Reiziger); Van Gelderen, Kasanwirjo, Rensch, Douglas; Llansana © (’58. Pinas), Taylor, Regeer; Q. Timber, Hansen, Ünüvar.

Wissels: Reiziger, Musampa, De Waal, Van Axel Dongen, Martha, Pinas, Van der Sloot.