Ajax O19 uitgeschakeld in de Youth League na nederlaag in Polen

Het is over en uit voor Ajax O19 in de Youth League. De Amsterdamse talenten verloren op een slechte grasmat in Warschau met 2-1 van Legia Warschau en zijn daardoor uitgeschakeld.

Ajax kreeg in de eerste helft enkele kansen, maar verzuimde te scoren. Vlak voor rust sloeg Legia toe via Cyprian Pchełka. Na de pauze liep de thuisploeg uit naar 2-0 na slordig uitverdedigen.

Ajax kwam nog terug tot 2-1 via Tyrese Teuwsen, maar na een rode kaart voor Marvyn Muzungu zat een gelijkmaker er niet meer in. Daarmee gaat Legia door naar de achtste finale en zit het Europese avontuur van Ajax O19 erop.