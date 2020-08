Geschreven door Jordi Smit 18 aug 2020 om 16:08

© Proshots

Ajax Onder 19 is erin geslaagd om door te dringen tot de halve finale van de UEFA Youth League. De ploeg van trainer John Heitinga schakelde het Deense FC Midtjylland uit met 1-3.

Beide clubs begonnen stroef aan de wedstijd. Zowel Ajax als Midtjylland besloot de tegenstander snel in de opbouw onder druk te zetten, waardoor de middenvelders en aanvallers zich eronder moesten proberen uit te spelen. Dat lukte in de openingsfase amper, wat in veel balverlies aan beide kanten resulteerde. Desondanks was het Youri Regeer die al snel een klein kansje kreeg. Een lange bal vanuit de Amsterdamse verdediging belandde op zijn hoofd, maar hij bleek niet in staat de bal te sturen. Daardoor ging deze over het doel van keeper Valdemar Thorsen.

Aan de andere kant was Midtjylland eveneens een aantal keer gevaarlijk, maar dit kwam bovenal door slordig uitverdedigen van Ajax. De Amsterdammers kregen nog bijna een penalty tegen na een vermeende duwfout van Nordin Musampa, maar de scheidsrechter negeerde de naar de grond gaande Aral Simsir. Vlak voor rust was het uiteindelijk raak voor Ajax. Christian Rasmussen ontving de bal, legde deze klaar voor zijn rechterbeen en haalde snoeihard uit. Het schot ging rechtstreeks naar de linker kruising: 0-1.

In de tweede helft moest Midtjylland komen, waardoor direct een hoop ruimte voor Ajax ontstond. Rasmussen was alweer snel gevaarlijk met een schot van wederom buiten de zestien. Deze keer was hij minder gelukkig, want zijn poging belandde naast het doel. Een paar minuten later verdubbelde Sontje Hansen wél de voorsprong. De vleugelaanvaller legde de bal van ongeveer twintig meter afstand in de rechterhoek: 0-2. Daarmee leek Ajax vrijwel zeker van een plaats in de halve finale van de Youth League.

Ajax bleef de bovenliggende partij en kreeg al snel de kans de wedstrijd definitief op slot te gooien. Na slim combineren kreeg Ar’jany Martha aan de linkerkant de bal. Hij legde deze op een presenteerblaadje bij Hansen neer, maar de aanvaller was niet in staat zijn tweede doelpunt van de wedstrijd te maken. Een kwartier voor tijd was het aan de andere kant wél raak. Na een fout van Reiziger, die de bal onder zijn voeten liet doorglippen, ging deze over de doellijn: 1-2. Een paar minuten later verruimde Ajax weer de voorsprong door een uitstekende ingeving van invaller Joel Ideho. Hij zag de keeper te ver voor zijn doel staan en lobde de bal precies over hem heen: 1-3. Komende zaterdag speelt Ajax in de halve finale tegen Dinamo Zagreb of Benfica.

Opstelling Ajax O19: Reiziger; Van der Sloot, Kasanwirjo, Musampa, Douglas; Q. Timber, Warmerdam, Regeer (68′. Hlynsson); Martha (73′. Ideho), Rasmussen, Hansen