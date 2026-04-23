'Ajax oefent tegen FC Barcelona': "Vergevorderde onderhandelingen"

Ajax gaat komende zomer waarschijnlijk een prachtige oefenwedstrijd spelen. Volgens het Spaanse Sport zijn de Amsterdammers uitgenodigd om tegen FC Barcelona aan te treden in de strijd om de Trofeu Joan Gamper.

De Spaanse krant meldt dat FC Barcelona in 'vergevorderde onderhandelingen' is met Ajax. De strijd om de Trofeu Joan Gamper is een vriendschappelijke wedstrijd die ieder jaar in augustus in Camp Nou wordt gespeeld en geldt als eerste wedstrijd van het seizoen in het stadion van FC Barcelona.

FC Barcelona zou in eerste instantie tegen RB Leipzig spelen, maar de Duitsers hebben afgezegd vanwege een probleem in de planning. Ajax lijkt nu de tegenstander van de Spaanse topclub te gaan worden.