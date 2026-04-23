Meldingen
2026-04-23
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

'Ajax oefent tegen FC Barcelona': "Vergevorderde onderhandelingen"

Bjorn
Ajax gaat komende zomer waarschijnlijk een prachtige oefenwedstrijd spelen. Volgens het Spaanse Sport zijn de Amsterdammers uitgenodigd om tegen FC Barcelona aan te treden in de strijd om de Trofeu Joan Gamper.

De Spaanse krant meldt dat FC Barcelona in 'vergevorderde onderhandelingen' is met Ajax. De strijd om de Trofeu Joan Gamper is een vriendschappelijke wedstrijd die ieder jaar in augustus in Camp Nou wordt gespeeld en geldt als eerste wedstrijd van het seizoen in het stadion van FC Barcelona.

FC Barcelona zou in eerste instantie tegen RB Leipzig spelen, maar de Duitsers hebben afgezegd vanwege een probleem in de planning. Ajax lijkt nu de tegenstander van de Spaanse topclub te gaan worden.

Ajax is al jarenlang verbonden aan FC Barcelona, mede dankzij Johan Cruijff. Daarnaast speelt Frenkie de Jong nu in het shirt van de Spanjaarden. De oud-speler van Ajax werd woensdagavond de Nederlander met de meeste wedstrijden voor FC Barcelona. Hij passeerde Phillip Cocu. 

Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws