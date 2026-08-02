Ajax oefent tegen FC Volendam: dit is de basisopstelling

Ajax heeft er al twee belangrijke voorronde wedstrijden opzitten tegen Vojvodina en aanstaande donderdag komt Shelbourne FC op bezoek in de Johan Cruijff Arena. De Amsterdammers beginnen volgend weekend ook aan het nieuwe Eredivisieseizoen. Vanmiddag staat nog een oefenwedstrijd tegen FC Volendam op het programma.

Om 14.30 uur wordt er afgetrapt in het Kras Stadion in FC Volendam.