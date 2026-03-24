Ajax oefent tijdens interlandperiode tegen deze Eredivisie-ploeg

Door de interlandperiode ligt de Eredivisie een weekend stil, maar dat betekent niet dat er niet gevoetbald wordt. Ajax speelt namelijk woensdag een oefenwedstrijd tegen FC Volendam.

Zo meldt Ajax via de eigen kanalen. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat de twee clubs elkaar dit seizoen treffen. Op 24 januari werd deze wedstrijd nog gespeeld in de Johan Cruijff Arena en Ajax was toen de winnaar. Youri Baas knikte twee keer raak op aangever van Rayane Bounida.

Na de interlandbreak hervat Ajax natuurlijk de competitie weer. Na het gelijkspel in De Klassieker tegen Feyenoord is FC Twente de eerstvolgende tegenstander van de Amsterdammers. De Tukkers komen op zaterdag 4 april op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Die avond wordt er om 21:00 uur afgetrapt.