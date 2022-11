Geschreven door Jessica Westdijk 28 nov 2022 om 18:11

Maandag is Ajax met een 27-koppige selectie afgereisd naar Marbella voor een trainingskamp. De selectie werkt daar, zonder de WK-gangers uiteraard, het eerste deel van de voorbereiding op de tweede seizoenshelft af.

Het is prima toeven in de Spaanse badplaats, met temperaturen van zo’n 17 graden. Prettige trainingsomstandigheden voor Ajax dus. De ploeg zal trainen op het Marbella Football Center.

De Amsterdammers blijven tot en met zaterdag in Spanje en werken daar op de laatste dag ook een oefenwedstrijd af. Het tijdstip van het duel is nog niet bekend, de tegenstander inmiddels wel. Blackburn Rovers is de tegenstander. De Engelse ploeg is actief in de Championship, het tweede Engelse niveau en bezet daar op dit moment de derde plaats. Op 10 december wordt daar de competitie alweer hervat. Ajax komt pas 8 januari waar in actie in een officieel duel.