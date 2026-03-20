Ajax of Feyenoord favoriet in Klassieker? "We gaan het zien"

Robin van Persie durft niet te zeggen wie de favoriet is in de Klassieker. Zondag staan Feyenoord en Ajax tegenover elkaar in de Kuip.

Beide ploegen verkeren niet in topvorm, al werd er afgelopen weekend wel gewonnen. "De afgelopen periode moet ons spel beter", benadrukt Van Persie vrijdag op de persconferentie, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Aan de andere kant staan we wel tweede, dus niet alles gaat slecht. We erkennen dingen die beter kunnen, daar lopen we niet voor weg."

Van Persie wilde vrijdag niet de favorietenrol op een van beide teams plakken. "Als je hebt over een favoriet, dan weet ik het niet", aldus de oefenmeester. "Na Groningen-Ajax, had je een antwoord gehad. Nu zijn de meningen verdeeld. Dat is ook een beetje de voetballerij, veel op basis van emotie en waan van de dag. We gaan het zien zondag."