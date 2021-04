Geschreven door Luuc Knul 25 apr 2021 om 16:04

© Proshots

Ajax heeft vanmiddag een voorschot genomen op de 35e landstitel. De Amsterdammers wonnen met 2-0 van AZ. Vooral in de eerste helft hadden de bezoekers de beste kansen, maar benutten deze niet. In de tweede helft was Ajax de bovenliggende ploeg en nam het afstand van AZ. Davy Klaassen was de grote man met beide doelpunten. Door de winst van PSV eerder dit weekend is Ajax officieel nog geen kampioen, maar kan dit de ploeg van Ten Hag niet meer ontgaan. Nog een groot pluspunt: sinds lange tijd waren er weer 7.500 fans aanwezig in de Johan Cruijff Arena.

Eerste helft

In de beginfase was het van beide kanten aftasten. Ajax had meer balbezit, maar AZ was gevaarlijk op de counter. De eerste kans diende zich aan voor Haller, die op een voorzet van Tadic de bal op de uitkomende Bizot kopte. Na deze kans veranderde het spelbeeld: AZ pakte het initiatief en Ajax kwam onder druk te staan. De Alkmaarders kwamen er een aantal keer goed uit, voornamelijk over de linkerkant via Wijndal. Steeds was Stekelenburg redder in nood op pogingen van Gudmundsson en Stengs. Gudmundsson kreeg overigens de grootste kans uit de eerste helft: uit een ingooi kon hij vrij door op Stekelenburg, had Boadu naast zich maar ging voor eigen succes. Dit bleek een slechte keuze: Stekelenburg pakte de bal in de korte hoek. Ook Alvarez greep in deze fase goed in, voordat Bruno Martins Indi de openingstreffer kon maken.

Na deze sterke fase van AZ herstelde Ajax zich en was het voor rust nog een aantal keer gevaarlijk, zonder grote kansen te creëren. Een vrije trap van Tadic was het laatste wapenfeit van de eerste helft. Ondanks de kansen aan beide kanten, was 0-0 de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft leek Ajax de touwtjes in handen te nemen. Het begon sterk en zette AZ onder druk. Tagliafico kreeg de eerste kans. De Argentijn kreeg de bal van Tadic, maar schoot op de voeten van Bizot. Met een heerlijk passje zette Martinez spits Haller vrij, maar de spits kopte ruim over. Neres en Mazraoui vielen ondertussen in voor Rensch en Antony. Ajax domineerde lange tijd, maar drukte dit pas na een uur uit in een doelpunt. Tadic zocht Haller vanaf de linkerkant, de spits liet de bal echter slim lopen en daar was Davy Klaassen die vrij kon binnen schieten. De koning van de openingstreffers sloeg weer toe. Grote ontlading volgde bij de spelers en aanwezige supporters.

Na deze openingstreffer had AZ weinig meer in te brengen. De ploeg van Pascal Jansen beperkte zich tot tegenhouden waar Ajax op zoek ging naar de 2-0. Kansen waren er voor Gravenberch en invaller Brobbey (hij verving Haller), maar AZ-doelman Bizot keepte een goede wedstrijd en was een flinke sta-in-de-weg. Twee minuten nadat Davy Klaassen werd uitgeroepen tot Man of the Match, bekroonde de middenvelder zijn ijzersterke wedstrijd met een tweede doelpunt. Een corner werd bij de eerste paal verlengd door Tagliafico en Klaassen stond vogeltjevrij bij de tweede paal: 2-0. Zelfs Bizot kon deze goal niet voorkomen.

Landstitel

Ajax speelde de wedstrijd uit en AZ geloofde er niet meer in. Het waren vooral de supporters die er een feestje van maakten. Ajax staat nu 12 punten los op PSV met nog 4 wedstrijden te spelen. Door het midweekse puntverlies tegen FC Utrecht is het kampioenschap nog niet officieel. Dit kan vast worden gesteld in de wedstrijd tegen FC Emmen, volgende week, in de Johan Cruijff Arena.