Oefenwedstrijd Ajax - Olympiakos: hier kun je het duel live bekijken
Ajax speelt zaterdag de vierde oefenwedstrijd van de voorbereiding. De ploeg van trainer Míchel neemt het op Sportcomplex De Toekomst achter gesloten deuren op tegen Olympiakos. De aftrap van Ajax - Olympiakos is om 15.30 uur.
Het duel wordt niet uitgezonden op televisie, maar supporters kunnen de wedstrijd gratis volgen via de officiële kanalen van Ajax. De livestream is beschikbaar via de Ajax App, de clubwebsite en het YouTube-kanaal. Fans buiten Nederland kunnen de wedstrijd meestal ook bekijken, met uitzondering van enkele landen vanwege uitzendrechten.
Ajax gebruikt het duel met de Griekse topclub als laatste test richting de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. In de voorbereiding speelde de Amsterdamse ploeg tot nu toe drie wedstrijden: een nederlaag tegen Panathinaikos (1-3), een overwinning op AEK Larnaca (1-0) en een gelijkspel tegen VfL Bochum (1-1).
Na het duel met Olympiakos wacht donderdag de eerste officiële wedstrijd van het seizoen tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Daarna staan nog oefenduels met Burnley en FC Volendam gepland.
Het volledige programma:
18 juli, 15.30 uur: Ajax - Olympiakos (oefenwedstrijd)
23 juli, 20.00 uur: FK Vojvodina - Ajax (Conference League)
26 juli, 14.00 uur: Ajax - Burnley (oefenwedstrijd)
30 juli, 20.00 uur: Ajax - FK Vojvodina (Conference League)
2 augustus, 14.30 uur: Ajax - FC Volendam (oefenwedstrijd)
Zet in op de WK-finale!
Zondag staat de WK-finale op het programma! Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Opstelling Ajax bekend: Kasper Dolberg keert terug in de basis
Vaessen over incident met Ajax: "Dat valt niet goed te praten"
Oefenwedstrijd Ajax - Olympiakos: hier kun je het duel live bekijken
Kasper Dolberg lijkt op tijd fit voor Europees voorronde-duel
Janssen haalt uit naar oud-Ajacied: "Dat doet hij voor de bühne"
Leonardo heeft duidelijke ambities: "Hopelijk worden we kampioen"
Driessen ziet ex-Ajacied als bondscoach: "Wij zeggen 'kan niet', maar"
Koevermans breekt lans voor ex-Ajacied: "Wordt vaak afgezeken"
Voormalig Ajacied weg bij Oranje: "Bijzondere plek in mijn hart"
'Pugno naar Ajax': "De hele bank staat op zijn arm getatoeëerd"
Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"
Ajax kent mogelijke opponenten in derde voorronde Conference League
'Ter Stegen klaar om af te reizen naar Amsterdam voor Ajax-transfer'
OFFICIEEL: Ajax haalt spits voor negentien miljoen euro binnen
Ajax bevestigt vertrekt van negentienjarige aanvaller naar Qatar
Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"
Krabbendam doet onthulling: "Reiziger was de droom van de KNVB"
'Italiaanse club denkt aan Godts als alternatief voor Summerville'
'Transfer van Ter Stegen naar Ajax nog altijd niet afgerond'
Supporters kritisch op Ajax-aanvaller: "Een chagrijnige porum"
'Ajax bijna rond met middenvelder, Saudische club meldt zich'
AD: "Het is een misvatting om te denken dat Ajax armlastig is"
FOTO'S | Weghorst koopt villa van 1,9 miljoen euro in Overijssel
Michel noemt 3 talenten bij Ajax: "Kunnen grote spelers worden"
"Heb tegen Ernst gezegd dat Ajax de beste club van Nederland is"
Ajax-assistent geprezen: "Ik ben nog nooit zo iemand tegengekomen"
'Bounida kan Ajax verlaten; Europese topclub toont belangstelling'
Dijkshoorn: "Hij was bij Ajax de keuterboer die er niks van kon"
Ajax-assistent: "Op het veld komt een andere kant van mij naar boven"
In de agenda: UEFA plant Europese wedstrijden van Ajax Vrouwen in