Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Oefenwedstrijd Ajax - Olympiakos: hier kun je het duel live bekijken

Cherine
Ajax-trainer Michel geeft instructies
Ajax-trainer Michel geeft instructies Foto: © Pro Shots

Ajax speelt zaterdag de vierde oefenwedstrijd van de voorbereiding. De ploeg van trainer Míchel neemt het op Sportcomplex De Toekomst achter gesloten deuren op tegen Olympiakos. De aftrap van Ajax - Olympiakos is om 15.30 uur.

Het duel wordt niet uitgezonden op televisie, maar supporters kunnen de wedstrijd gratis volgen via de officiële kanalen van Ajax. De livestream is beschikbaar via de Ajax App, de clubwebsite en het YouTube-kanaal. Fans buiten Nederland kunnen de wedstrijd meestal ook bekijken, met uitzondering van enkele landen vanwege uitzendrechten.

Ajax gebruikt het duel met de Griekse topclub als laatste test richting de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. In de voorbereiding speelde de Amsterdamse ploeg tot nu toe drie wedstrijden: een nederlaag tegen Panathinaikos (1-3), een overwinning op AEK Larnaca (1-0) en een gelijkspel tegen VfL Bochum (1-1).

Na het duel met Olympiakos wacht donderdag de eerste officiële wedstrijd van het seizoen tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Daarna staan nog oefenduels met Burnley en FC Volendam gepland. 

Het volledige programma:
18 juli, 15.30 uur: Ajax - Olympiakos (oefenwedstrijd)
23 juli, 20.00 uur: FK Vojvodina - Ajax (Conference League)
26 juli, 14.00 uur: Ajax - Burnley (oefenwedstrijd)
30 juli, 20.00 uur: Ajax - FK Vojvodina (Conference League)
2 augustus, 14.30 uur: Ajax - FC Volendam (oefenwedstrijd)

Zet in op de WK-finale!

Zondag staat de WK-finale op het programma! Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kasper Dolberg

Opstelling Ajax bekend: Kasper Dolberg keert terug in de basis

0
Etienne Vaessen

Vaessen over incident met Ajax: "Dat valt niet goed te praten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"

0
Wilred Genee in café in Soest

VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

0
Aaron Bouwman

Bouwman kijkt uit naar Ajax-transfer: "Een nóg grotere naam"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Opstelling Ajax bekend: Kasper Dolberg keert terug in de basis

Vaessen over incident met Ajax: "Dat valt niet goed te praten"

Oefenwedstrijd Ajax - Olympiakos: hier kun je het duel live bekijken

Kasper Dolberg lijkt op tijd fit voor Europees voorronde-duel

Janssen haalt uit naar oud-Ajacied: "Dat doet hij voor de bühne"

Leonardo heeft duidelijke ambities: "Hopelijk worden we kampioen"

Driessen ziet ex-Ajacied als bondscoach: "Wij zeggen 'kan niet', maar"

Koevermans breekt lans voor ex-Ajacied: "Wordt vaak afgezeken"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws