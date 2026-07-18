Oefenwedstrijd Ajax - Olympiakos: hier kun je het duel live bekijken
Ajax speelt zaterdag de vierde oefenwedstrijd van de voorbereiding. De ploeg van trainer Míchel neemt het op Sportcomplex De Toekomst achter gesloten deuren op tegen Olympiakos. De aftrap van Ajax - Olympiakos is om 15.30 uur.
Het duel wordt niet uitgezonden op televisie, maar supporters kunnen de wedstrijd gratis volgen via de officiële kanalen van Ajax. De livestream is beschikbaar via de Ajax App, de clubwebsite en het YouTube-kanaal. Fans buiten Nederland kunnen de wedstrijd meestal ook bekijken, met uitzondering van enkele landen vanwege uitzendrechten.
Ajax gebruikt het duel met de Griekse topclub als laatste test richting de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. In de voorbereiding speelde de Amsterdamse ploeg tot nu toe drie wedstrijden: een nederlaag tegen Panathinaikos (1-3), een overwinning op AEK Larnaca (1-0) en een gelijkspel tegen VfL Bochum (1-1).
Na het duel met Olympiakos wacht donderdag de eerste officiële wedstrijd van het seizoen tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Daarna staan nog oefenduels met Burnley en FC Volendam gepland.
Het volledige programma:
18 juli, 15.30 uur: Ajax - Olympiakos (oefenwedstrijd)
23 juli, 20.00 uur: FK Vojvodina - Ajax (Conference League)
26 juli, 14.00 uur: Ajax - Burnley (oefenwedstrijd)
30 juli, 20.00 uur: Ajax - FK Vojvodina (Conference League)
2 augustus, 14.30 uur: Ajax - FC Volendam (oefenwedstrijd)
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