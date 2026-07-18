Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Oefenwedstrijd Ajax - Olympiakos: hier kun je het duel live bekijken

Cherine
Ajax-trainer Michel geeft instructies
Ajax-trainer Michel geeft instructies Foto: © Pro Shots

Ajax speelt zaterdag de vierde oefenwedstrijd van de voorbereiding. De ploeg van trainer Míchel neemt het op Sportcomplex De Toekomst achter gesloten deuren op tegen Olympiakos. De aftrap van Ajax - Olympiakos is om 15.30 uur.

Het duel wordt niet uitgezonden op televisie, maar supporters kunnen de wedstrijd gratis volgen via de officiële kanalen van Ajax. De livestream is beschikbaar via de Ajax App, de clubwebsite en het YouTube-kanaal. Fans buiten Nederland kunnen de wedstrijd meestal ook bekijken, met uitzondering van enkele landen vanwege uitzendrechten.

Ajax gebruikt het duel met de Griekse topclub als laatste test richting de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. In de voorbereiding speelde de Amsterdamse ploeg tot nu toe drie wedstrijden: een nederlaag tegen Panathinaikos (1-3), een overwinning op AEK Larnaca (1-0) en een gelijkspel tegen VfL Bochum (1-1).

Na het duel met Olympiakos wacht donderdag de eerste officiële wedstrijd van het seizoen tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Daarna staan nog oefenduels met Burnley en FC Volendam gepland. 

Het volledige programma:
18 juli, 15.30 uur: Ajax - Olympiakos (oefenwedstrijd)
23 juli, 20.00 uur: FK Vojvodina - Ajax (Conference League)
26 juli, 14.00 uur: Ajax - Burnley (oefenwedstrijd)
30 juli, 20.00 uur: Ajax - FK Vojvodina (Conference League)
2 augustus, 14.30 uur: Ajax - FC Volendam (oefenwedstrijd)

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws