Oefenwedstrijd Ajax - Olympiakos: hier kun je het duel live bekijken

Ajax speelt zaterdag de vierde oefenwedstrijd van de voorbereiding. De ploeg van trainer Míchel neemt het op Sportcomplex De Toekomst achter gesloten deuren op tegen Olympiakos. De aftrap van Ajax - Olympiakos is om 15.30 uur.

Het duel wordt niet uitgezonden op televisie, maar supporters kunnen de wedstrijd gratis volgen via de officiële kanalen van Ajax. De livestream is beschikbaar via de Ajax App, de clubwebsite en het YouTube-kanaal. Fans buiten Nederland kunnen de wedstrijd meestal ook bekijken, met uitzondering van enkele landen vanwege uitzendrechten.

Ajax gebruikt het duel met de Griekse topclub als laatste test richting de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. In de voorbereiding speelde de Amsterdamse ploeg tot nu toe drie wedstrijden: een nederlaag tegen Panathinaikos (1-3), een overwinning op AEK Larnaca (1-0) en een gelijkspel tegen VfL Bochum (1-1).