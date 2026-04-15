Ajax ondanks kritiek nog altijd groot gebruiker van jonge spelers

Ajax blijft, ondanks kritiek op de jeugdopleiding, veel gebruik maken van jonge spelers. In het rijtje van clubs die het meest gebruik maken van spelers onder de 21, scoren de Amsterdammers goed.

In Amsterdam blijft de jeugd een prominent plek behouden op het veld. Onderzoeksbureau CIES Football Observatory zette de statistieken uit de Eredivisie op een rij. ELF Voetbal zag de cijfers in. Daaruit bleek dat 22,3% van alle gemaakte minuten voor Ajax werd gespeeld door spelers jonger dan 21 jaar.

Excelsior, FC Volendam en FC Groningen staan nog voor Ajax. Vooral bij de laatste twee zijn de cijfers indrukwekkend. Bij zowel FC Volendam als FC Groningen bleek 25,3% van de speelminuten afkomstig van spelers onder de 21.