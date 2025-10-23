Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Ajax Onder-19 krijgt enorm pak slaag van leeftijdsgenoten Chelsea

Arthur
bron: UEFA
Paul Nuijten van Ajax
Paul Nuijten van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax Onder-19 is er niet in geslaagd om een nieuw resultaat in de Youth League te boeken. Op bezoek bij de leeftijdsgenoten van Chelsea werden de Amsterdammers genadeloos afgedroogd: 6-3. Daarmee is de eerste nederlaag in de huidige Youth League-campagne een feit.

Ajax kwam niet lekker uit de startblokken. Al na drie minuten moest doelman Mark Engel de bal uit zijn doel vissen. Daar ging een grote fout van Aaron Bouwman aan vooraf. Het achttienjarige toptalent verslikte zich in het eigen strafschopgebied en leverde de bal kinderlijk eenvoudig in bij Chelsea-aanvaller Ato Ampah, die spits Jesse Derry kon bedienen.

Daar lieten de Amsterdammers zich overigens niet door uit het veld slaan. Zes minuten na de openingstreffer trok het talententeam van Ajax de stand weer gelijk. Op aangeven van Luuk Beekman schoot de Luca Messori de gelijkmaker binnen. Al was die gelijke stand maar van korte duur. Na een klein half uur zette Mahdi Nicoll-Jazuli The Blues weer op voorsprong.

Na rust namen de Amsterdammers het heft meer in handen. Chelsea kwam niet onder de druk van Ajax uit, maar in de eindfase was de ploeg van Paul Nuijten niet nauwkeurig genoeg. Dat strafte de Londenaren genadeloos hard af. Twee doelpunten van Ampah en een goal van Genesis Antwi zorgden ervoor dat Ajax de tweede helft een flink pak rammel kreeg.

Invaller Tyrese Teuwsen deed in de slotfase nog wat terug namens Ajax, maar kort daarna sloeg Chelsea via invaller Charles Holland opnieuw toe. Het slotakkoord kwam daarentegen op naam van de Amsterdammers. In de blessuretijd schoot de Jeshurun Simeon de 6-3 binnen.

