Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax Onder 19 maakt gehakt van Qarabag O19, hattrick Ünüvar

Max
bron: Ajax1
Emre Ünüvar
Emre Ünüvar Foto: © Pro Shots

Ajax Onder 19 heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de UEFA Youth League. De beloften van de Amsterdammers wonnen met 0-8 van de leeftijdsgenoten van Qarabag. 

Ajax O19 had totaal geen kind aan de ploeg uit Azerbeidzjan. Dankzij Emre Ünüvar en Abdellah Ouazane stond het bij rust al 0-4 voor de Amsterdammers. Ünüvar maakte na rust zijn hattrick compleet en ook Ouazane maakte zijn tweede van de middag. Invaller Levi Acheampong bleek ook nog zeer succesvol met twee doelpunten en een eigen doelpunt bracht de eindstand op 0-8.

Ajax O19 plaatst zich zo voor de volgende ronde van de Youth League. In zes wedstrijden werd er tien punten gepakt, genoeg om bij de beste 24 ploegen te horen. 

Qarabag O19 0-8 Ajax O19

32' Ünüvar 0-1
37' Ouazane 0-2
43' Ünüvar 0-3
48' Ünüvar 0-4
64' Ouazane 0-5
68' Acheampong 0-6
78' Acheampong 0-7
86' Teymurov (e.d) 0-8 

Opstelling Ajax O19: El Hani, Jetten (64' Simeon), Muzungu (64' Tilborg), Beekman, Frankel, Abdella, Romers, Ouazane (64' Ayyildiz), Nash, Ünüvar (64' Acheampong), Messori

Zet in op Ajax tegen Qarabag!

Ajax speelt woensdagavond in de Champions League tegen Qarabag. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Gurban Gurbanov

Qarabag gewaarschuwd: "Het blijft Ajax waar we tegen spelen"

0
Fabrizio Romano

'Ook Fabrizio Romano meldt Ajax-nieuws: deal in laatste fase'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"

0
Jan van Staa en Tijmen van Wissing

"Ik denk dat Ajax, Feyenoord en PSV hem al op de radar hebben"

0
Wim Kieft

Wim Kieft eerlijk over Ajacied: "Ik kan me niet ergeren aan hem"

0
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd