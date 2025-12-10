Ajax Onder 19 maakt gehakt van Qarabag O19, hattrick Ünüvar

Ajax Onder 19 heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de UEFA Youth League. De beloften van de Amsterdammers wonnen met 0-8 van de leeftijdsgenoten van Qarabag.

Ajax O19 had totaal geen kind aan de ploeg uit Azerbeidzjan. Dankzij Emre Ünüvar en Abdellah Ouazane stond het bij rust al 0-4 voor de Amsterdammers. Ünüvar maakte na rust zijn hattrick compleet en ook Ouazane maakte zijn tweede van de middag. Invaller Levi Acheampong bleek ook nog zeer succesvol met twee doelpunten en een eigen doelpunt bracht de eindstand op 0-8.

Ajax O19 plaatst zich zo voor de volgende ronde van de Youth League. In zes wedstrijden werd er tien punten gepakt, genoeg om bij de beste 24 ploegen te horen.

Qarabag O19 0-8 Ajax O19

32' Ünüvar 0-1

37' Ouazane 0-2

43' Ünüvar 0-3

48' Ünüvar 0-4

64' Ouazane 0-5

68' Acheampong 0-6

78' Acheampong 0-7

86' Teymurov (e.d) 0-8

Opstelling Ajax O19: El Hani, Jetten (64' Simeon), Muzungu (64' Tilborg), Beekman, Frankel, Abdella, Romers, Ouazane (64' Ayyildiz), Nash, Ünüvar (64' Acheampong), Messori