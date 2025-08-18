Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax onder vuur in media: "Vraagtekens groeien rondom Heitinga"

Gijs Kila
bron: Nederlandse media
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Na het 2-2 gelijkspel bij Go Ahead Eagles is de kritiek op Ajax niet mals. De grote lijn: Ajax is zoekende, mist automatismen en trainer John Heitinga slaagt er (nog) niet in om een herkenbaar elftal neer te zetten.

De Telegraaf concludeert dat Heitinga’s gewenste spelopvatting nog ver weg is. Zijn vele wisselingen wekken twijfel: "Zijn gegoochel laat zien dat Heitinga de Ajax-puzzel nog lang niet heeft gelegd." Ook het inbrengen van Oscar Gloukh als linksbuiten roept vragen op. "Volgens Heitinga heeft de Israëliër tijd nodig om zijn belofte in te lossen."

Algemeen Dagblad zag dezelfde chaos. Heitinga’s gewijzigde basiself moest al na rust opnieuw op de schop. "Na 45 minuten lag die puzzel alweer volledig overhoop." Positieve noot was het debuut van Ko Itakura, die "een verdienstelijke entree" beleefde.

De Volkskrant spreekt van "chaos in het veld bij Ajax" en ziet een team "dat aanvoelt als een bouwpakket in stukjes op de grond." Over Wout Weghorst: "De working class hero met de aura van een prima donna."

Trouw schrijft dat "de vraagtekens rondom Heitinga’s capaciteiten groeien" en dat Ajax "weer met gaten op het veld" speelde. De vergelijking met het rampseizoen 2022/23 wordt gemaakt, net als met de periode onder Alfred Schreuder.

NRC noemt de sfeer intern al broos. Spelers ergeren zich zichtbaar aan elkaar: "Moedeloos ogende handgebaren, nu al, zo vroeg in het seizoen." Ook de clubvisie lijkt weg te sijpelen. "De belofte van aanvallend voetbal met hoge druk vloeit langzaam weg."

Gerelateerd:
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Driessen: "Dan was Ajax met punt meer dan PSV kampioen geworden"

0
Willem van Hanegem

Van Hanegem over Ajax: "Er is wel erg weinig geduld met hem"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Eredivisie
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 2 8 6
2 Feyenoord 2 3 6
3 PEC Zwolle 2 3 6
4 Ajax 2 2 4
5 PSV 1 5 3
6 FC Utrecht 1 4 3
7 AZ 1 3 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd