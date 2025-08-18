Ajax onder vuur in media: "Vraagtekens groeien rondom Heitinga"

Na het 2-2 gelijkspel bij Go Ahead Eagles is de kritiek op Ajax niet mals. De grote lijn: Ajax is zoekende, mist automatismen en trainer John Heitinga slaagt er (nog) niet in om een herkenbaar elftal neer te zetten.

De Telegraaf concludeert dat Heitinga’s gewenste spelopvatting nog ver weg is. Zijn vele wisselingen wekken twijfel: "Zijn gegoochel laat zien dat Heitinga de Ajax-puzzel nog lang niet heeft gelegd." Ook het inbrengen van Oscar Gloukh als linksbuiten roept vragen op. "Volgens Heitinga heeft de Israëliër tijd nodig om zijn belofte in te lossen."

Algemeen Dagblad zag dezelfde chaos. Heitinga’s gewijzigde basiself moest al na rust opnieuw op de schop. "Na 45 minuten lag die puzzel alweer volledig overhoop." Positieve noot was het debuut van Ko Itakura, die "een verdienstelijke entree" beleefde.

De Volkskrant spreekt van "chaos in het veld bij Ajax" en ziet een team "dat aanvoelt als een bouwpakket in stukjes op de grond." Over Wout Weghorst: "De working class hero met de aura van een prima donna."

Trouw schrijft dat "de vraagtekens rondom Heitinga’s capaciteiten groeien" en dat Ajax "weer met gaten op het veld" speelde. De vergelijking met het rampseizoen 2022/23 wordt gemaakt, net als met de periode onder Alfred Schreuder.

NRC noemt de sfeer intern al broos. Spelers ergeren zich zichtbaar aan elkaar: "Moedeloos ogende handgebaren, nu al, zo vroeg in het seizoen." Ook de clubvisie lijkt weg te sijpelen. "De belofte van aanvallend voetbal met hoge druk vloeit langzaam weg."