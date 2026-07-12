Ajax onderhandelt met spits: "Zowel huur als koop een optie"
Ajax is in gesprek met Marcos Leonardo, zo bevestigt transferjournalist Fabrizio Romano zondagochtend. De Braziliaanse spits vertrekt hoe dan ook uit Saoedi-Arabië en Ajax hoopt daarvan te kunnen profiteren.
Als het aan Ajax ligt, wordt hij de nieuwe spits. "Technisch directeur Jordi Cruijff heeft zich gemeld bij de speler, die aangegeven heeft open te staan voor Ajax en met wie op korte termijn nieuwe gesprekken gevoerd worden", schrijft Voetbal International zondagochtend.
Leonardo maakte in de zomer van 2024 voor veertig miljoen euro de overstap van Benfica naar Al-Hilal. Hij heeft al aangegeven open te staan voor Ajax. "Zowel het huren als het kopen van Leonardo is een mogelijkheid, maar bij laatstgenoemde optie zal de speler veel water bij de wijn moeten doen, omdat hij in Amsterdam bij lange na niet kan verdienen wat hij nu in Saoedi-Arabië krijgt", aldus VI.
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