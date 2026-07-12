'Ajax onderhandelt over Braziliaanse spits van tientallen miljoenen'
Ajax lijkt serieus werk te maken van de zoektocht naar een nieuwe spits. Volgens de Italiaanse transferjournalist Gianluigi Longari hebben de Amsterdammers zich gemeld bij Al Hilal voor Marcos Leonardo. De eerste contacten zouden inmiddels zijn gelegd en de gesprekken zouden al lopen.
De 23-jarige Braziliaan verruilde Benfica twee jaar geleden nog voor een bedrag van veertig miljoen euro voor Al Hilal, maar mag deze zomer alweer vertrekken uit Saudi-Arabië. Met Karim Benzema en Darwin Núñez beschikt de club over meerdere topspitsen, waardoor Leonardo op zoek mag naar een nieuwe uitdaging. Volgens Longari behoort Ajax tot de clubs die zich inmiddels officieel heeft gemeld. Eerder werd de aanvaller ook al gelinkt aan Atlético Madrid, maar die overstap kwam uiteindelijk niet van de grond.
De interesse past in de plannen van Ajax om de aanval van een nieuwe impuls te voorzien. Wout Weghorst vertrok transfervrij naar FC Twente, terwijl technisch directeur Jordi Cruijff bovendien bereid zou zijn mee te werken aan een vertrek van Kasper Dolberg. Daardoor is de komst van een nieuwe aanvalsleider een belangrijk punt deze transferzomer.
Leonardo geldt al jarenlang als een van de grootste spitsentalenten van Brazilië. Benfica betaalde in januari 2024 twintig miljoen euro aan Santos om hem naar Europa te halen, waarna Al Hilal slechts een half jaar later het dubbele neertelde. Afgelopen seizoen was de Braziliaan goed voor negentien doelpunten in 39 officiële wedstrijden, cijfers die zijn marktwaarde opnieuw onderstrepen.
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