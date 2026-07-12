'Ajax onderhandelt over Braziliaanse spits van tientallen miljoenen'
Ajax lijkt serieus werk te maken van de zoektocht naar een nieuwe spits. Volgens de Italiaanse transferjournalist Gianluigi Longari hebben de Amsterdammers zich gemeld bij Al Hilal voor Marcos Leonardo. De eerste contacten zouden inmiddels zijn gelegd en de gesprekken zouden al lopen.
De 23-jarige Braziliaan verruilde Benfica twee jaar geleden nog voor een bedrag van veertig miljoen euro voor Al Hilal, maar mag deze zomer alweer vertrekken uit Saudi-Arabië. Met Karim Benzema en Darwin Núñez beschikt de club over meerdere topspitsen, waardoor Leonardo op zoek mag naar een nieuwe uitdaging. Volgens Longari behoort Ajax tot de clubs die zich inmiddels officieel heeft gemeld. Eerder werd de aanvaller ook al gelinkt aan Atlético Madrid, maar die overstap kwam uiteindelijk niet van de grond.
De interesse past in de plannen van Ajax om de aanval van een nieuwe impuls te voorzien. Wout Weghorst vertrok transfervrij naar FC Twente, terwijl technisch directeur Jordi Cruijff bovendien bereid zou zijn mee te werken aan een vertrek van Kasper Dolberg. Daardoor is de komst van een nieuwe aanvalsleider een belangrijk punt deze transferzomer.
Leonardo geldt al jarenlang als een van de grootste spitsentalenten van Brazilië. Benfica betaalde in januari 2024 twintig miljoen euro aan Santos om hem naar Europa te halen, waarna Al Hilal slechts een half jaar later het dubbele neertelde. Afgelopen seizoen was de Braziliaan goed voor negentien doelpunten in 39 officiële wedstrijden, cijfers die zijn marktwaarde opnieuw onderstrepen.
Driessen haalt uit: "Dit is voor Ajax gewoon verschrikkelijk"
'Ajax legt 25 miljoen euro neer voor komst nieuwe aanvaller'
'Ajax bereikt op hoofdlijnen akkoord met Braziliaanse spits'
'Ajax schakelt mogelijk door na nieuwe ontwikkeling rond Ceballos'
'Cruijff dreigt Ajax-transfer af te blazen vanwege vertraging'
Ajax onderhandelt met spits: "Zowel huur als koop een optie"
Verweij onthult: "Hij zou nog meer gaan verdienen dan Gravenberch"
Ajax zoekt spits: "Cruijff heeft tientallen lijntjes uitgezet"
Ajax-talent kondigt vertrek aan: "Juiste stap voor ontwikkeling"
'Ajax onderhandelt over Braziliaanse spits van tientallen miljoenen'
Geert Wilders meldt zich op X na nederlaag Salah-Eddine en Marokko
Van Barneveld bijgestaan door Ajax-icoon: "Het mag positiever"
Janse: "Vond 't belangrijk om daar meer over te houden dan voetbal"
Remko Pasveer diep onder de indruk: "Dat benadert echt Ajax"
Koeman jr. over kritiek op vader: "Hebben ze een schijthekel aan"
'Ajax wil Marokkaanse WK-uitblinker halen; gesprekken gestart'
Kieft keihard over Ajax-transfer: "Is gedoemd om te mislukken"
Danny Blind legt terugkeer bij Ajax uit: "Hij vond het genoeg zo"
Henrique onthult: "Daar heeft de coach ook met me over gesproken"
Onrust in Amsterdam na uitschakeling van Marokko op WK voetbal
Berghuis met schrikbarende tackle: "Band afnemen en wisselen"
Dolberg mag vertrekken bij Ajax: "Is een paniekaankoop geweest"
Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"
Perez waarschuwt Ajacied: "Eerste drie maanden worden een hel"
Driessen bekritiseert Ajax-transfer: "PSV is daar wel in geslaagd"
Blind ontkracht 'probleem' bij Ajax: "Dat wordt te groot gemaakt"
'Francesco Farioli richt zijn pijlen op WK-ganger uit Eredivisie'
Míchel stellig: "Mogen niet weer 28 punten achter PSV eindigen"
Bouwman over Míchel: "Dat is misschien iets te hard gezegd"
'Eredivisie-clubs laten oog vallen op toptalent van Arsenal'